NEET में चयन न होने से टूटी 18 साल की श्रुति, हमीरपुर की होनहार छात्रा ने डिप्रेशन में गंवाई जान

नीट परीक्षा में सफल न होने पर उठाया खौफनाक कदम

जानकारी के अनुसार, श्रुति साहू नीट परीक्षा के परिणाम आने के बाद से मानसिक तनाव में थी. परिजनों का कहना है कि उसे अपेक्षित अंक नहीं मिले थे, जिसके चलते उसका मेडिकल कॉलेज में चयन नहीं हो सका. इसी बात को लेकर वह काफी परेशान रहती थी. शनिवार को उसने कथित रूप से जहरीला पदार्थ खा लिया. हालत बिगड़ने पर परिजन उसे तत्काल स्थानीय अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए जालौन के उरई मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया.