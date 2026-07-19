NEET में चयन न होने से टूटी 18 साल की श्रुति, हमीरपुर की होनहार छात्रा ने डिप्रेशन में गंवाई जान

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जितेन्द्र सोनी/जालौन: हमीरपुर जिले के राठ कस्बे के मोहल्ला दीवानपुरा में नीट परीक्षा में चयन न होने से आहत 18 वर्षीय छात्रा श्रुति साहू की जहरीला पदार्थ खाने के बाद उपचार के दौरान मौत हो गई. इस घटना से परिवार में मातम पसरा है. वहीं, क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है.
नीट परीक्षा में सफल न होने पर उठाया खौफनाक कदम
जानकारी के अनुसार, श्रुति साहू नीट परीक्षा के परिणाम आने के बाद से मानसिक तनाव में थी. परिजनों का कहना है कि उसे अपेक्षित अंक नहीं मिले थे, जिसके चलते उसका मेडिकल कॉलेज में चयन नहीं हो सका. इसी बात को लेकर वह काफी परेशान रहती थी. शनिवार को उसने कथित रूप से जहरीला पदार्थ खा लिया. हालत बिगड़ने पर परिजन उसे तत्काल स्थानीय अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए जालौन के उरई मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया.
मानसिक तनाव में थी
उरई मेडिकल कॉलेज में चिकित्सकों ने उसे बचाने का हरसंभव प्रयास किया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. छात्रा की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया. रिश्तेदारों और मोहल्ले के लोगों की भीड़ घर पर जुट गई. पुलिस ने मामले की जानकारी लेकर आवश्यक जांच शुरू कर दी है. प्रारंभिक तौर पर घटना का कारण परीक्षा परिणाम से जुड़ा मानसिक तनाव बताया जा रहा है. पुलिस सभी पहलुओं की जांच के बाद आगे की कार्रवाई कर रही है.
कोरोना काल में मां की हो गई थी मौत
नीट परीक्षा में सेलेक्शन न होने पर श्रुति ने पिता से कहा था कि दो साल पहले आपने कोटा भेजा था. दो साल की मेहनत और आपका पैसा बर्बाद हो गया. घरवालों का कहना है कि श्रुति पढ़ाई में होशियार थी. श्रुति की मां का कोरोना काल में ही मौत हो गई थी. अब बड़ी बेटी की मौत के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया. परिवार का रो रोकर बुरा हाल है.
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