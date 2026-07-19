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NEET में चयन न होने से टूटी 18 साल की श्रुति, हमीरपुर की होनहार छात्रा ने डिप्रेशन में गंवाई जान

Hamirpur news: हमीरपुर की 18 वर्षीय श्रुति का नीट में चयन न होने पर वह डिप्रेशन में चली गई. तनाव में श्रुति ने जहरीला पदार्थ खाकर जान दे दी.

Written ByZee Media BureauEdited By:Amitesh Pandey
Published: Jul 19, 2026, 04:01 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 04:02 PM IST
NEET में चयन न होने से टूटी 18 साल की श्रुति, हमीरपुर की होनहार छात्रा ने डिप्रेशन में गंवाई जान
Image Credit: सांकेतिक तस्वीर

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