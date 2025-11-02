Advertisement
Hamirpur News : पति ने पत्नी को लोहे की रॉड से पीट-पीटकर उतारा मौत के घाट, चीख-पुकार सुनकर कांप उठा पूरा गांव, दोनों की हुई थी लव मैरिज शादी!

 Hamirpur News :हमीरपुर के एक गांव में पति ने घरेलू विवाद के चलते पत्नी को कमरे में बंद कर लोहे की रॉड से पीट-पीटकर हत्या कर दी.जिसके बाद  सूचना पर पुलिस ने दरवाजा तोड़कर शव बरामद किया और आरोपी पति को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है.

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Nov 02, 2025, 01:51 PM IST
हमीरपुर न्यूज/संदीप कुमार : उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में  एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां अज्ञात कारणों के चलते पति ने पत्नी को कमरे में बंद कर लोहे की रॉड से पीट-पीटकर उसकी हत्या कर दी. घटना से गांव में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. पड़ोसियों ने जब घर से शोरगुल की आवाज सुनी तो शक होने पर गांव के कुछ लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था. सूचना तुरंत पुलिस को दी गई. 

कैसे हुई वारदात
ग्रामीणों और पुलिस सूत्रों के अनुसार, आरोपी पति और पत्नी के बीच पिछले कई दिनों से घरेलू विवाद चल रहा था. बताया जा रहा है कि दोनों की लव मैरेज हुई थी लेकिन बीच में कहासुनी बढ़ने पर पति ने आपा खो दिया. गुस्से में उसने घर के भीतर मौजूद लोहे की रॉड उठा ली और पत्नी पर ताबड़तोड़ वार कर दिए. वारदात के समय घर में और कोई मौजूद नहीं था. आरोपी ने वारदात को अंजाम देने के बाद कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया.

पुलिस की कार्रवाई
सूचना मिलते ही मौदहा कोतवाली पुलिस और फील्ड यूनिट मौके पर पहुंची. कई बार आवाज लगाने के बाद भी दरवाजा नहीं खुला, जिसके बाद पुलिस और परिजनों की मदद से दरवाजा तोड़ना पड़ा. कमरे के अंदर महिला गंभीर हालत में पड़ी थी. फील्ड यूनिट ने घटनास्थल से खून से सनी लोहे की रॉड बरामद की है. पुलिस ने आरोपी पति को मौके से ही हिरासत में लेकर थाने ले गई है और उससे पूछताछ जारी है.

इलाके में फैली सनसनी
घटना की खबर गांव में तेजी से फैल गई और बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए. गांव के लोगों का कहना है कि दंपति के बीच अक्सर विवाद होता रहता था, लेकिन कोई अंदाजा नहीं था कि मामला हत्या तक पहुंच जाएगा.

पुलिस जांच जारी
थाना प्रभारी मौदहा ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. प्रारंभिक जांच में घरेलू विवाद की बात सामने आ रही है, हालांकि पूरी सच्चाई पूछताछ और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद स्पष्ट होगी.पुलिस फिलहाल मामले की गहन जांच में जुटी हुई है.

