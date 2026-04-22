हमीरपुर में रुह कंपाने वाला हादसा, कार और बाइक की भयंकर टक्कर, 3 चचेरे भाइयों की मौत

संदीप कुमार/हमीरपुर: उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में बुधवार को एक दर्दनाक और भीषण सड़क हादसा हो गया. यहां एक कार और बाइक की आमने-सामने की जोरदार भिड़ंत हो गई. इस भीषण सड़क हादसे में तीन युवकों की मौत हो गई. तीन युवक चचेरे भाई बताए जा रहे हैं.

क्या है पूरी घटना

जानकारी के मुताबिक हादसा हमीरपुर में राठ कोतवाली क्षेत्र के राठ खुर्रा का है. यहां एक तेज रफ्तार कार और बाइक की टक्कर हो गई. बाइक पर सवार एक युवक की तो मौके पर ही मौत हो गई. आनन-फानन में 2 अन्य घायलों को अस्पताल ले जाया गया. जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.

शादी से पहले परिवार में छाया मौत का मातम

बताया जा रहा है कि युवकों के परिवार में 25 अप्रैल को ही शादी थी. ऐसे में शादी से पहले परिवार के तीन बेटों की मौत से गमगीन हो गया है. शादी की खुशिया मौत के मातम में बदल गईं.

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पुलिस ने मौके पहुंच शुरू की कार्रवाई

वहीं पुलिस ने जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंचकर मामला दर्ज किया और कार्रवाई शुरू की. तीनों युवकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है.



आगरा में बेटी के सामने हादसे में मां की मौत

उधर आगरा के राजा की मंडी क्रॉसिंग पर भी दर्दनाक हादसे की खबर है, जिसमें एक महिला की मौत हो गई. यहां एक महिला अपनी बेटी के साथ आगरा कॉलेज की तरफ जा रही थी. तभी क्रॉसिंग पर क्रेन और ई-रिक्शा के बीच स्कूटी फंसने से वह हादसे का शिकार हो गई. हादसे में महिला और उसकी बेटी ई-रिक्शा से टक्कर के बाद सड़क पर गिर गए. इसी दौरान क्रेन का पहिया महिला के सिर के ऊपर से गुजर गया. अपनी मां के शव को देखकर बेटी मौके पर ही बेहोश हो गई.

घटना के बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा वहीं बेटी को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया. घटना आगरा थाना लोहामंडी इलाके की है.

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