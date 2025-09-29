हमीरपुर में बस और ट्रैक्टर-ट्राली की भीषण टक्कर, एक की दर्दनाक मौत, कई जिंदगी के लिए जंग लड़ रहे

Hamirpur Road Accident/संदीप कुमार: यूपी के हमीरपुर जिले में प्राइवेट बस और ट्रैक्टर ट्राली की भिडंत में आधा दर्जन के आसपास लोग घायल हुए हैं जिन्हें इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया है...जहां से 2 लोगों को गंभीर हालत में झांसी मेडिकल कालेज रेफर किया गया है. जहां एक युवक की मौत हुई है. फिलहाल पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है.

कहां पर हुई ये घटना?

आपको बता दें कि यह सडक हादसा राठ कोतवाली क्षेत्र के चरखारी रोड पर हुआ है. यहां ओवरटेक करने के चक्कर में एक प्राइवेट बस और ट्रैक्टर ट्राली की भिड़ंत हो गई. जिसके बाद दोनों वाहन सडक किनारे झाडियों में जा घुसे. इस सडक हादसे में आधा दर्जन के आसपास लोग घायल हुए. जिन्हें मौके पर पहुंची पुलिस ने एंबुलेंस की मदद से इलाज के लिए राठ शहर की सीएचसी पहुंचाया.



सीओ राठ ने राजीव प्रताप सिंह बताया कि जहां से तीन गंभीर घायलों को इलाज के लिए झांसी मेडिकल कालेज रेफर किया गया.लेकिन झांसी पहुंचने से पहले ही ट्रैक्टर चालक रूप सिंह पुत्र कन्धी लाल उम्र करीब 26 वर्ष निवासी ग्राम कैथी की मौत हो गई. जबकि दो गंभीर घायलों नरेश पुत्र कन्धी लाल उम्र करीब 21 वर्ष निवासी ग्राम कैथी व प्रिन्स राजपूत पुत्र मान सिंह उम्र करीब 21 वर्ष निवासी ग्राम कैथी थाना राठ का झांसी मेडिकल कालेज में इलाज जारी है. फिलहाल पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है.

