Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3205853
Zee UP-Uttarakhandझांसी

हमीरपुर में दर्दनाक सड़क हादसा, तेज रफ्तार बस की टक्कर से मां की मौत, बेटे की आंखों के सामने टूटा परिवार

Hamirpur bus accident: हमीरपुर जिले में एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा सामने आया है, जहां एक तेज रफ्तार रोडवेज बस ने बाइक सवार मां-बेटे को टक्कर मार दी. इस भीषण हादसे में मां की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि बेटा मामूली रूप से घायल हो गया. 

 

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: May 05, 2026, 04:38 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सांकेतिक तस्‍वीर
सांकेतिक तस्‍वीर

Hamirpur bus accident/संदीप कुमार: उत्तर प्रदेश के जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र में बेतवा पुल के पास मंगलवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. महोबा की ओर से हमीरपुर आ रही तेज रफ्तार रोडवेज बस ने बाइक सवार मां-बेटे को टक्कर मार दी. हादसे में महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका बेटा मामूली रूप से घायल हो गया.

बताया जा रहा है कि कोतवाली क्षेत्र के जरैली मड़ैया निवासी महिला अपने बेटे के साथ मायके में एक वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने जा रही थी. इसी दौरान तेज रफ्तार बस ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई.

घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में परिजन और स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए और मुआवजे की मांग को लेकर नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया. इस दौरान कई घंटे तक यातायात बाधित रहा और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा.

Add Zee News as a Preferred Source

सूचना पर एसडीएम, सीओ और नगर पालिका अध्यक्ष कुलदीप निषाद मौके पर पहुंचे. नगर पालिका अध्यक्ष ने पीड़ित परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए निजी तौर पर 1 लाख रुपये की सहायता देने और परिवार की एक बेटी को नगर पालिका में आउटसोर्सिंग के तहत नौकरी दिलाने का आश्वासन दिया. 

इसके बाद परिजन शांत हुए और जाम खोल दिया गया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. साथ ही बस और चालक को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी गई है. 

और पढ़ें: 

हरियाणा में दर्दनाक हादसा, जालौन के 4 सिपाहियों समेत एक वादी की मौत, दबिश देने जा रही थी टीम

जालौन में भीषण सड़क हादसे में 6 की मौत, झांसी-कानपुर नेशनल हाईवे पर मची चीख-पुकार

उत्तर प्रदेश की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें  UP News और पाएं  UP Breaking News in Hindi   हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

hamirpur news

Trending news

hamirpur news
हमीरपुर में दर्दनाक सड़क हादसा, तेज रफ्तार बस की टक्कर से मां की मौत
ek janpad ek vyanjan
UP के लजीज व्यंजनों को मिलेगी ग्लोबल पहचान, हर जिले का पकवान होगा खास
bijnor news
इश्क बना मौत की वजह, कोर्ट मैरिज से नाराज परिजनों ने रची साजिश
Sitapur news
सीतापुर में अवैध प्लाटिंग पर गरजा बुलडोजर, 40 बीघा जमीन पर हुआ एक्शन
Lucknow Bada Mangal Bhandara
प्रसाद पर भारी रसोई गैस की किल्लत! लखनऊ में बड़े मंगल के भंडारे का स्वरूप बदला
Mainpuri News
2 का पहाड़ा न सुनाने पर शिक्षिका ने बच्ची की पिटाई की, पिता पहुंचे DM ऑफिस
Hapur News
तेरी हिम्मत कैसे हुई...घरेलू विवाद में पति बना हैवान, खून से लथपथ तड़पती दिखी महिला
jalaun news
हरियाणा में दर्दनाक हादसा, जालौन के 4 सिपाहियों समेत एक वादी की मौत!
Sonbhadra News:
लिफ्ट में कैद जिंदगी! सोनभद्र मेडिकल कॉलेज की लापरवाही पर प्रशासन सख्त
jalaun news
जालौन में पारिवारिक कलह के चलते दंपत्ति ने दी जान, सोती मिली 6 माह की मासूम