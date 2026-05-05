हमीरपुर में दर्दनाक सड़क हादसा, तेज रफ्तार बस की टक्कर से मां की मौत, बेटे की आंखों के सामने टूटा परिवार

Hamirpur bus accident/संदीप कुमार: उत्तर प्रदेश के जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र में बेतवा पुल के पास मंगलवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. महोबा की ओर से हमीरपुर आ रही तेज रफ्तार रोडवेज बस ने बाइक सवार मां-बेटे को टक्कर मार दी. हादसे में महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका बेटा मामूली रूप से घायल हो गया.

बताया जा रहा है कि कोतवाली क्षेत्र के जरैली मड़ैया निवासी महिला अपने बेटे के साथ मायके में एक वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने जा रही थी. इसी दौरान तेज रफ्तार बस ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई.

घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में परिजन और स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए और मुआवजे की मांग को लेकर नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया. इस दौरान कई घंटे तक यातायात बाधित रहा और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा.

Add Zee News as a Preferred Source

सूचना पर एसडीएम, सीओ और नगर पालिका अध्यक्ष कुलदीप निषाद मौके पर पहुंचे. नगर पालिका अध्यक्ष ने पीड़ित परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए निजी तौर पर 1 लाख रुपये की सहायता देने और परिवार की एक बेटी को नगर पालिका में आउटसोर्सिंग के तहत नौकरी दिलाने का आश्वासन दिया.

इसके बाद परिजन शांत हुए और जाम खोल दिया गया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. साथ ही बस और चालक को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी गई है.

और पढ़ें:

हरियाणा में दर्दनाक हादसा, जालौन के 4 सिपाहियों समेत एक वादी की मौत, दबिश देने जा रही थी टीम

जालौन में भीषण सड़क हादसे में 6 की मौत, झांसी-कानपुर नेशनल हाईवे पर मची चीख-पुकार

उत्तर प्रदेश की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं UP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!