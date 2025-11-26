हमीरपुर के शहीद लाल की अंतिम विदाई में उमड़ा जन सैलाब, हजारों आंखें हुई नम, जम्मू कश्मीर में देश के लिए हो गए कुर्बान

Hamirpur News: हमीरपुर का लाल जम्मू कश्मीर में एक ऑपरेशन के दौरान शहीद हो गया. बीती देर शाम शहीद सैनिक का शव गांव पहुंचा तो कोहराम मच गया है. शहीद सैनिक की शव यात्रा में सैकड़ों मोटर साइकिल सवार हाथों में तिरंगा लेकर जोरदार नारे लगाते हुए चल रहे थे. शहीद के अंतिम संस्कार में हर आंखें नम थीं.

हमीरपुर के लाल की अंतिम विदाई में नम हुईं हर आंखें

हमीरपुर में कुरारा इलाके के कुसमरा गांव के रहने वाले 30 साल के गोविंद सिंह यादव साल 2013 में भारतीय सेना में बतौर नायक भर्ती हुए थे. इस समय जम्मू कश्मीर में तैनात थी. 22 नवंबर को जम्मू कश्मीर में एक आपरेशन के दौरान गोविंद शहीद हो गए. गोविंद के पिता कुंवर सिंह यादव ने बताया कि उन्हें सेना के अफसर ने सूचना दी कि उनके बेटे को चोट लगी है. देर शाम गांव बेटे का पार्थिव शरीर लाया गया.

12वीं पास होने के बाद सेना में हो गए थे भर्ती

शहीद सैनिक के भाई ने बताया कि गोविंद यादव इंटर की परीक्षा पास करने के बाद भारतीय सेना में भर्ती हो गए थे. उनका विवाह पांच साल पहले हुआ था. गोविंद को 4 साल की एक बेटी भी हैं. ग्राम प्रधान अरुण यादव ने बातया कि वीर सैनिक की शहादत पर गम तो हैं पर फक्र भी हैं कि वो देश की रक्षा करते हुए शहीद हुआ हैं. गांव वालों को अपने लाल पर गर्व है. वहीं, भाजपा जिलाध्यक्ष सुनील पाठक ने कहा कि शहीद पर गर्व है.

कार मोटरसाइकिल से गांव पहुंचे सैकड़ों लोग

बता दें जैसे ही गोविंद सिंह यादव के शहीद होने की सूचना मिली तो हजारों की तादाद में लोग उनके गांव कुसमरा में जमा हो गए. सैकड़ों मोटर साइकिलों और कार में सवार होकर उनकी शव यात्रा में शामिल हुए. उनकी शव यात्रा देर रात उनके गांव पहुंची थी. सेना के जवानों ने देर रात अंतिम सलामी देकर पार्थिव शरीर को घरवालों को सौंप दिया था. बुधवार को उनका अंतिम संस्कार किया गया.

