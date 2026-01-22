ट्रैक पार कर रहा था यात्री, पीछे से दनदनाती हुई आई ट्रेन, फिर जीआरपी जवान ने ऐसे बचाई जान

जालौन न्यूज/जितेंद्र सोनी : उत्तर प्रदेश के जालौन स्थित उरई रेलवे स्टेशन पर GRP थाने में तैनात हेड कांस्टेबल भीमसेन त्रिपाठी ने अपनी सूझबूझ और साहस से एक रेल यात्री की जान बचाकर मिसाल पेश की है. यह पूरी घटना महज 8 सेकंड के भीतर घटित हुई, लेकिन इन 8 सेकंड ने एक व्यक्ति को मौत के मुंह से वापस खींच लिया.घटना उरई रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 1 और 2 के बीच की है, जो स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई.

जानें क्या हैं पूरी घटना ?

वहां मौजूद लोगों के अनुसार, एक यात्री लापरवाही से प्लेटफार्म के बीच रेलवे लाइन पार कर रहा था. इसी दौरान तेज रफ्तार ट्रेन प्लेटफार्म से थ्रू पास होने वाली थी. ट्रेन को आता देख मौके पर मौजूद लोग सहम गए, लेकिन यात्री को खतरे का अंदाजा नहीं था. ट्रेन और यात्री के बीच महज कुछ ही सेकंड का फासला रह गया था.

8 सेकंड में हेड कांस्टेबल का साहसिक कदम

बताया जा रहा हैं कि स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए GRP हेड कांस्टेबल भीमसेन त्रिपाठी बिना किसी हिचकिचाहट के दौड़े. उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना रेलवे ट्रैक पर पहुंचकर यात्री को पकड़ा और उठाकर प्लेटफार्म पर चढ़ा दिया. यह पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन सिर्फ 8 सेकंड में पूरा हुआ. यात्री के प्लेटफार्म पर सुरक्षित पहुंचते ही ट्रेन तेज रफ्तार से वहां से गुजर गई.

क्या हैं ऑपरेशन ‘जीवन रक्षा’

जानकारी के अनुसार यह कार्रवाई रेलवे पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन जीवन रक्षा के तहत की गई. इस ऑपरेशन का उद्देश्य रेलवे परिसर में यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है.

CCTV में कैद हुई पूरी घटना ?

बता दे कि यह पूरी घटना रेलवे स्टेशन पर लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है. वीडियो सामने आने के बाद हेड कांस्टेबल की बहादुरी की हर तरफ सराहना हो रही है. स्थानीय यात्रियों और रेलवे अधिकारियों ने भी उनके साहस की प्रशंसा की है.

प्रशासन और जनता ने की प्रशंसा

रेलवे और पुलिस प्रशासन द्वारा हेड कांस्टेबल भीमसेन त्रिपाठी को सम्मानित करने की तैयारी की जा रही है. वहीं, इस घटना ने यात्रियों को भी सीख दी है कि रेलवे लाइन पार करना कितना खतरनाक हो सकता है.

