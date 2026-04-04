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झांसी में खौफनाक वारदात; शराब के नशे में बेटे ने दरवाजे पर मारी लात, पिता की मौत

Jhansi News: झांसी जनपद के मऊरानीपुर कोतवाली थाना क्षेत्र के कस्बा रानीपुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक बेटे ने शराब के नशे में अपने ही पिता की जान ले ली. इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है.

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Apr 04, 2026, 10:43 AM IST
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झांसी में खौफनाक वारदात; शराब के नशे में बेटे ने दरवाजे पर मारी लात, पिता की मौत

झांसी न्यूज/अब्दुल सत्तार: उत्तर प्रदेश के झांसी जनपद के मऊरानीपुर कोतवाली थाना क्षेत्र के कस्बा रानीपुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक बेटे ने शराब के नशे में अपने ही पिता की जान ले ली. इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है और लोगों को झकझोर कर रख दिया है.

क्या है पूरा मामला ? 
दरअसल, मृतक की पहचान मुन्नालाल अहिरवार के रूप में हुई है, जो अपनी पत्नी कुसुम और बेटे रवि के साथ रानीपुर में रहते थे। बताया जा रहा है कि बेटा रवि शराब पीने का आदी था और अक्सर घर में विवाद करता रहता था.

नशे में हुआ विवाद, बनी मौत की वजह
घटना वाली रात रवि शराब के नशे में धुत होकर घर पहुंचा और दरवाजा खोलने के लिए जोर-जोर से आवाज लगाने लगा.पिता मुन्नालाल जैसे ही दरवाजा खोलने आए, तभी बाहर खड़े रवि ने जोरदार लात दरवाजे पर मार दी.दरवाजा खुलते ही लात सीधे मुन्नालाल को लगी, जिससे वह जमीन पर गिर पड़े और बेहोश हो गए.

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 अस्पताल में डॉक्टरों ने किया मृत घोषित
घटना के बाद पत्नी कुसुम घबराकर मुन्नालाल को तुरंत अस्पताल लेकर पहुंची, लेकिन वहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.इसके बाद परिजन शव को वापस घर ले आए.

 पुलिस ने आरोपी को लिया हिरासत में
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.साथ ही आरोपी बेटे रवि को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी गई है.पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है.

इलाके में दहशत, शराब की लत पर उठे सवाल
इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है. स्थानीय लोगों का कहना है कि शराब की लत ने एक बेटे को इतना निर्दयी बना दिया कि उसने अपने ही पिता की जान ले ली.

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