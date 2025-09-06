Mahoba News: बड़े भाई की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर सका छोटा भाई, घर से एक साथ उठी दो अर्थियां

Mahoba News/ राजेन्द्र तिवारी: उत्तर प्रदेश के महोबा जिले से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने पूरे क्षेत्र को गमगीन कर दिया. कुलपहाड़ तहसील क्षेत्र के सुंगिरा गांव में दो भाइयों के बीच का अटूट प्रेम उस समय मिसाल बन गया जब बड़े भाई की बीमारी से मौत हो गई और छोटे भाई ने सदमे में कुछ ही घंटों के भीतर दुनिया को अलविदा कह दिया.

एक साथ उठी दो भाई की अर्थी

गांव में जब दोनों भाइयों की अर्थी एक साथ उठी तो माहौल इतना भावुक हो गया कि हर आंख नम थी और हर दिल रो पड़ा. परिजन ही नहीं बल्कि पूरा गांव शोक में डूब गया और अंतिम संस्कार के दौरान गम का माहौल हर किसी को रुला गया.

क्या है पूरा मामला

जानकारी के अनुसार, कल्लू कुशवाहा (65 वर्ष) लंबे समय से बीमार चल रहे थे.उनका इलाज झांसी, ग्वालियर और फिर सैफई मेडिकल कॉलेज में चल रहा था. बीती शाम इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. यह खबर जब सुंगिरा गांव पहुंची तो परिवार और गांव के लोगों में शोक की लहर दौड़ गई.इसी बीच, छोटे भाई प्यारे लाल कुशवाहा (55 वर्ष) को जब बड़े भाई की मौत की खबर मिली तो वह सदमे को सहन नहीं कर पाए.भाई की मौत का दुख उनके लिए असहनीय साबित हुआ और कुछ ही घंटों के भीतर उनका भी निधन हो गया.

परिजनों के अनुसार,

परिजनों ने बताया कि कल्लू और प्यारे लाल दोनों भाइयों के बीच गहरा लगाव था. लोग उन्हें एक-दूसरे की परछाई कहते थे. कल्लू की हालत खराब होने के दौरान प्यारे लाल लगातार उनकी जानकारी लेते रहते थे. लेकिन जैसे ही उन्हें बड़े भाई के निधन की सूचना मिली, वह टूट गए और उनकी भी जीवनलीला समाप्त हो गई.

मृतक के परिवार का क्या कहना

मृतक परिवार के सदस्यों के अनुसार, प्यारे लाल के तीन बेटे हैं और दोनों परिवार खेती-किसानी के सहारे मिलजुलकर जीवन यापन कर रहे थे. दोनों भाइयों का इस तरह एक साथ चले जाना पूरे गांव के लिए भावुक करने वाला क्षण बन गया गांव के लोग इस घटना को भाईचारे और प्रेम की ऐसी मिसाल बता रहे हैं, जिसे भुलाना आसान नहीं होगा.