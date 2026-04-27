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जुदाई सह न सका प्रेमी; प्रेमिका की विदाई से पहले लगा ली फांसी, परिजनों ने मंडप में शव रखकर जताया विरोध

 Lalitpur News: ललितपुर जिले से सामने आई यह घटना प्रेम, निराशा और आक्रोश की एक ऐसी दास्तां है जिसने मानवता और सामाजिक संवेदनाओं को झकझोर कर रख दिया है. यहां एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की विदाई बर्दाश्त न कर पाने के कारण मौत को गले लगा लिया

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Apr 27, 2026, 09:19 AM IST
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सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Gemini AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Gemini AI

ललितपुर न्यूज/अमित सोनी : उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले से सामने आई यह घटना प्रेम, निराशा और आक्रोश की एक ऐसी दास्तां है जिसने मानवता और सामाजिक संवेदनाओं को झकझोर कर रख दिया है. यहां एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की विदाई बर्दाश्त न कर पाने के कारण मौत को गले लगा लिया, जिसके बाद हुए हंगामे ने शादी की खुशियों को मातम में बदल दिया.

प्रेम प्रसंग और शादी का विरोध
यह मामला ललितपुर जिले के बालाबेहट थाना क्षेत्र के ग्राम बजरंगगढ़ का है. यहां रहने वाले 18 वर्षीय अजय सहरिया का प्रेम प्रसंग उसी के गांव की अपनी ही जाति की एक युवती के साथ लंबे समय से चल रहा था. अजय अपनी प्रेमिका से अगाध प्रेम करता था, लेकिन समाज और परिवार की बंदिशों के चलते युवती के परिजनों ने उसका विवाह कहीं और तय कर दिया.

विदाई से पहले दी जान
26 अप्रैल की तारीख युवती की शादी के लिए नियत थी. एक तरफ प्रेमिका के घर पर शहनाइयां बज रही थीं, मंगल गीत गाए जा रहे थे और शादी की रस्में पूरी की जा रही थीं, वहीं दूसरी ओर अजय का दिल इस जुदाई को सहन नहीं कर पा रहा था. अपनी प्रेमिका को किसी और का होते देख अजय इस कदर मानसिक अवसाद में चला गया कि उसने आत्मघाती कदम उठाने का फैसला कर लिया. उसने प्रेमिका के घर के बिल्कुल पास ही एक पेड़ से फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली.

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मंडप में शव रखकर जमकर हंगामा
अजय की मौत की खबर जैसे ही उसके परिजनों को मिली, गांव में कोहराम मच गया. दुख और आक्रोश से भरे परिजनों ने अजय के शव को फंदे से उतारा और सीधे प्रेमिका के घर पहुंच गए. वहां चल रहे शादी के समारोह के बीच, परिजनों ने अजय के शव को सीधे शादी के मंडप में रख दिया. परिजनों का आरोप था कि अजय की मौत के लिए युवती के घरवाले जिम्मेदार हैं. मंडप में शव देखकर शादी में आए मेहमानों और घरातियों के होश उड़ गए. खुशी का माहौल देखते ही देखते चीख-पुकार और मातम में बदल गया. घंटों तक वहां जमकर हंगामा होता रहा और शादी की रस्में बीच में ही रुक गईं.

पुलिस की कार्रवाई और वर्तमान स्थिति
इस हंगामे की सूचना मिलते ही बालाबेहट थाना पुलिस भारी बल के साथ मौके पर पहुंची. पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद आक्रोशित परिजनों को समझा-बुझाकर शांत कराया और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा. पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.

मातम के बीच हुई विदाई
हैरानी की बात यह रही कि इस बेहद तनावपूर्ण माहौल और घर के दरवाजे पर हुई मौत के बावजूद, युवती की शादी की रस्में पूरी की गईं. भारी मन और पुलिस की मौजूदगी के बीच युवती को विदा किया गया और वह अपने ससुराल चली गई. फिलहाल, बजरंगगढ़ गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है और एक प्रेमी द्वारा इस तरह जान देने और मंडप में शव रखकर हंगामा करने का यह मामला पूरे ललितपुर जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है. यह घटना दर्शाती है कि आवेश में लिए गए फैसले न केवल एक जीवन समाप्त कर देते हैं, बल्कि कई परिवारों की खुशियों को भी उम्र भर के लिए डस लेते हैं.

यह भी पढ़ें : फिर मुश्किल में '10 रुपए का बिस्कुट' वाले शादाब जकाती, पुलिस ने दर्ज की FIR, जानें क्या है पूरा मामला?
 

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