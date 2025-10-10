Lalitpur News: करवा चौथ पर दो महिलाओं का उजड़ा सुहाग, तेज रफ्तार बस ने बाइक सवार युवकों को कुचला, परिवार में कोहराम

अमित सोनी/ललितपुर: उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में एक तेज रफ्तार बस ने दो महिलाओं के सुहाग उजाड़ दिये. तेज रफ्तार बेकाबू बस ने बाइक सवार युवकों को कुचल दिया, जिसके उनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गयी. घटना सदर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत सागर राष्ट्रीय राजमार्ग NH 44 पर बिरधा कस्बे के पास की है.

तेज रफ्तार बस ने टक्कर मारकर कुचला

बताया जा रहा है कि करवा चौथ के दिन सुबह ललितपुर - सागर हाईवे पर बिरधा निवासी 35 वर्षीय गंगाराम और 30 वर्षीय राजेश कंचेली एक बाइक पर सवार होकर बिरधा से ललितपुर की तरफ जा रहे थे. तभी तेज रफ्तार गति से भाग रही एक प्राइवेट यात्री बस ने बाइक पर सवार दोनों युवकों को टक्कर मारकर उन्हें कुचल दिया. इस दुर्घटना में दोनों युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गयी.

बस में फंसी बाइक को दूर तक घसीटा

हैरानी की बात यह है कि बाइक सवारों को कुचलने के बाद बाइक बस में फंस गई लेकिन चालक ने बस नहीं रोकी. चालक बस में फंसी बाइकों को काफी दूर तक घीसट कर ले गया. इस वजह से दोनों युवकों के शव क्षत विक्षत हो गये. काफी दूर जाकर चालक ने बस रोकी और बस छोड़कर फरार हो गया.

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस ने बस को कब्जे में लेकर शुरू की कार्रवाई

मौके पर पहुंची पुलिस ने बस को कब्जे में लेकर दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया है, और आगे की कार्यवाई में जुट गई है. पूरी घटना सदर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग NH 44 पर बिरधा कस्वे के पास की है.

ये भी देखें: गोली की रफ्तार से दो बाइकों की आपस में टक्कर, हवा में उछले बाइक सवार, रोंगटे खड़े कर देने वाला हादसा CCTV में कैद

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी । उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !