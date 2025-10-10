Advertisement
Lalitpur News: करवा चौथ पर दो महिलाओं का उजड़ा सुहाग, तेज रफ्तार बस ने बाइक सवार युवकों को कुचला, परिवार में कोहराम

Lalitpur Road Accident News: करवा चौथ पर सुहागिनें अपने पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए निर्जला व्रत रखती हैं मगर ललितपुर में इस पावन पर्व पर दो महिलाओं पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा. तेज रफ्तार बस ने बाइक पर जा रहे उनके पतियों को कुचल दिया और उनकी मौत हो गई. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Oct 10, 2025, 06:10 PM IST
Lalitpur News: करवा चौथ पर दो महिलाओं का उजड़ा सुहाग, तेज रफ्तार बस ने बाइक सवार युवकों को कुचला, परिवार में कोहराम

अमित सोनी/ललितपुर: उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में एक तेज रफ्तार बस ने दो महिलाओं के सुहाग उजाड़ दिये. तेज रफ्तार बेकाबू बस ने बाइक सवार युवकों को कुचल दिया, जिसके उनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गयी. घटना सदर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत सागर राष्ट्रीय राजमार्ग NH 44 पर बिरधा कस्बे के पास की है. 

तेज रफ्तार बस ने टक्कर मारकर कुचला 
बताया जा रहा है कि करवा चौथ के दिन सुबह ललितपुर - सागर हाईवे पर बिरधा निवासी 35 वर्षीय गंगाराम और 30 वर्षीय राजेश कंचेली एक बाइक पर सवार होकर बिरधा से ललितपुर की तरफ जा रहे थे. तभी तेज रफ्तार गति से भाग रही एक प्राइवेट यात्री बस ने बाइक पर सवार दोनों युवकों को टक्कर मारकर उन्हें कुचल दिया. इस दुर्घटना में दोनों युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गयी. 

बस में फंसी बाइक को दूर तक घसीटा
हैरानी की बात यह है कि बाइक सवारों को कुचलने के बाद बाइक बस में फंस गई लेकिन चालक ने बस नहीं रोकी. चालक बस में फंसी बाइकों को काफी दूर तक घीसट कर ले गया. इस वजह से दोनों युवकों के शव क्षत विक्षत हो गये. काफी दूर जाकर चालक ने बस रोकी और बस छोड़कर फरार हो गया. 

पुलिस ने बस को कब्जे में लेकर शुरू की कार्रवाई
मौके पर पहुंची पुलिस ने बस को कब्जे में लेकर दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया है, और आगे की कार्यवाई में जुट गई है.  पूरी घटना सदर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग NH 44 पर बिरधा कस्वे के पास की है.

