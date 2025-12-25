Advertisement
ललितपुर में नाबालिग से दरिंदगी! ब्लैकमेलिंग और देह व्यापार के जाल में फंसी किशोरी, आक्रोशित लोगों ने SP कार्यालय पर किया प्रदर्शन

Lalitpur News: ललितपुर जिले में एक मुस्लिम युवक पर हिन्दू  लड़की पर  रेप करने और अश्लील वीडियो बनाकर उसको ब्लैकमेल करने का आरोप लगा है. जिससे आहत होकर किशोरी द्वारा जहर खा लिया. 

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Dec 25, 2025, 05:34 PM IST
Lalitpur News
Lalitpur News/अमित सोनी: उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां पर  एक मुस्लिम युवक द्वारा हिन्दू नाबालिग किशोरी को मध्यप्रदेश ले जाकर उसके साथ रेप करने और अश्लील वीडियो बनाकर उसको ब्लैकमेल करते हुये देह व्यापार में धकेलने के आरोप लगे हैं. साथ ही ब्लैकमेलिंग से आहत होकर किशोरी द्वारा जहर खा लिया, जिसकी वजह से गम्भीर हालत में किशोरी को इलाज के लिये मेडिकल कॉलेज झांसी रेफर किया गया है. 

कहां का है मामला?
दरअसल, ये मामला बानपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत का है, जिसकी शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ सुसंगत धाराओ में मुकद्दमा दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है. वहीं मुस्लिम युवक द्वारा हिन्दू लड़कियों के साथ रेप करने अश्लील वीडियो बनाकर और उन्हें ब्लैकमेल करते हुये देह व्यापार के दलदल में डालने से आहत होकर आज हिन्दू संगठनों के लोगों ने एकत्रित होकर प्रदर्शन करते हुये SP कार्यालय पर पहुंचे, जहां उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने के बाद पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपते हुये आरोपी मुस्लिम युवक और उसके सहयोगियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग की है .

हिन्दू संगठन  के सदस्य ने क्या कहा?
सदस्य हिन्दू संगठन  बृजेन्द्र सिंह ने बताया कि आरोपी के खिलाफ हमनें कप्तान साहब को शिकायत की थी. जो पूर्व में भोपाल में मछली गैंग ने की  कांड किया है सेम वैसे ही ये घटना है. जिसमें लड़कियों को बहला फुसलाकर उनसे प्यार करना जिसके बाद  उनके साथ गलत काम करना और उसका वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करते हैं.  इस दौरान उन्होंने ये  बताया कि इसी गैंग का एक और इक्कबाल खान हैं, जो अवैध हथिहारों की खरीद में जेल जा चुका है.  हमें आशंका है कि इसका कहीं मछली गैंग से सबंध तो नहीं, इस एंगल पर भी कप्तान साहब से जांच करने की बता कहा हूं. 

SP का बयान
वहीं पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक द्वारा बताया गया कि आरोपी को मध्यप्रदेश के टीकमगढ़ जिले में पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर उसके खिलाफ कार्यवाही करते हुये मध्यप्रदेश जेल भेजा गया है, जबकि बानपुर में लड़की के पिता की तहरीर पर सुसंगत धाराओ में मुकद्दमा दर्ज किया गया है . जिसमे पुलिस आरोपी के मध्यप्रदेश की जेल से छूटने के बाद कार्यवाही करेगी. 

