ललितपुर मेडिकल कॉलेज में होमगार्ड की मौत: परिजनों ने स्टाफ पर लगाया लापरवाही का आरोप!

Lalitpur News : ललितपुर जिले से एक दुखद और आक्रोशित करने वाला मामला सामने आया है, जहां जिला मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए भर्ती एक होमगार्ड की मौत हो गई. मृतक की पहचान राजाराम के रूप में हुई है.
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ललितपुर न्यूज/अमित सोनी: उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले से एक दुखद और आक्रोशित करने वाला मामला सामने आया है, जहां जिला मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए भर्ती एक होमगार्ड की मौत हो गई. मृतक की पहचान राजाराम के रूप में हुई है. इस घटना के बाद मृतक के परिजनों ने अस्पताल के स्टाफ और प्रबंधन पर इलाज में भारी लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की है. परिजनों का आरोप है कि राजाराम की स्थिति नाजुक होने के बावजूद उन्हें आईसीयू से हटाकर जबरन ऊपरी वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया, जहां उन्हें समय पर ऑक्सीजन नहीं मिल पाई और इसी कारण उनकी तड़प-तड़प कर मृत्यु हो गई.
क्या है मामला ?
परिजनों के अनुसार, जब मरीज को आईसीयू में रखा गया था, तब उनकी स्थिति कुछ स्थिर थी, लेकिन स्टाफ ने बिना उनकी सहमति और सुरक्षा के उन्हें वहां से हटा दिया. उनका कहना है कि ऊपरी वार्ड में ले जाने के बाद ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं थी और बार-बार अनुरोध करने के बाद भी स्टाफ ने ध्यान नहीं दिया. परिजनों ने इसे सीधे तौर पर अस्पताल की कार्यशैली पर सवालिया निशान बताया है और न्याय के लिए प्रशासन से गुहार लगाई है.
वहीं दूसरी ओर, जिला मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने इन आरोपों पर सफाई देते हुए अपना पक्ष रखा है. चिकित्सा प्रशासन का कहना है कि राजाराम टीबी की गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे, जो कि एक संक्रामक रोग है. डॉक्टरों के अनुसार, आईसीयू में उस समय गर्भवती महिलाएं और अन्य संवेदनशील मरीज भी भर्ती थे, जिनमें संक्रमण फैलने का खतरा बहुत अधिक था. अस्पताल प्रबंधन का दावा है कि मरीज की हालत में कुछ सुधार देखते हुए और अन्य मरीजों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्हें वार्ड में शिफ्ट करने का निर्णय लिया गया था.
डॉक्टरों ने ऑक्सीजन की कमी के आरोपों को नकारते हुए मौत का कारण बीमारी की गंभीरता को बताया है. फिलहाल, इस मामले ने जिले में काफी तूल पकड़ लिया है और दोनों पक्षों की दलीलों के बीच सच्चाई का पता लगाना अब जांच का विषय है.
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