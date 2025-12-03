जालौन में भीषण सड़क हादसा, तीन दोस्तों की दर्दनाक मौत, गांव में पसरा मातम

Jalaun Accident/जितेंद्र सोनी: उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में एक भीषण सड़क हादसे में तीन युवकों की जान चली गई, जिससे पूरे गाँव में शोक की लहर दौड़ गई है. यह हादसा बीती देर रात हुआ जब तीन बाइक सवार दोस्त भंडारे का प्रसाद खाकर घर लौट रहे थे. वहां से गुजर रहे राहगीरों ने पुलिस को इस हादसे की जानकारी दी. वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और परिजनों को इसकी सूचना दी. गांव में एक साथ हुई तीन मौतों से सन्नाटा पसरा हुआ है.

सिरसाकलार थाना क्षेत्र की घटना

बता दें कि सिरसाकलार थाना क्षेत्र के ग्राम गधेला का है यहां पर हर वर्ष की तरह 11 कुंडी यज्ञ व भागवत कथा का आयोजन चल रहा था. मंगलवार को आसपास के गाँवों के लोगों के लिए भंडारे आयोजन किया गया था. इसी भंडारे में हथना गाँव के तीन युवक अंशुमान परिहार, अंकित साकवार और 14 वर्षीय कृष्ण कुमार एक ही अपाचे मोटरसाइकिल पर सवार होकर भंडारे में शामिल होने गधेला गए थे. रात करीब 9 बजे भोजन करने के बाद जब वे लौट रहे थे, तो कच्चे और खराब हालात वाले रास्ते पर मोटरसाइकिल तेज गति से चला रहे थे.

बिजली के खंभे से टकराई बाइक

रास्ते में गहरी खंदक होने के कारण मोटरसाइकिल का संतुलन बिगड़ गया और वह अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगे बिजली के खंभे से जा टकराई. टक्कर इतनी ज़ोरदार थी कि मोटरसाइकिल बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और तीनों युवक सड़क किनारे गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़े. घटना के बाद कुछ समय तक तीनों युवक सड़क किनारे पड़े रहे. बाद में, भोजन करके लौट रहे अन्य लोगों ने उन्हें देखा और तुरंत ग्राम प्रधान व पुलिस को सूचना दी.

क्या बोले थाना प्रभारी?

थाना प्रभारी परमेंद्र सिंह पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुँचे. घायलों को तुरंत एंबुलेंस द्वारा जिला मेडिकल कॉलेज ले जाया जा रहा था. लेकिन रास्ते में ही तीनों युवकों की मौत हो गई. एक ही गाँव के तीन युवाओं की एक साथ मौत से हंथना गाँव में मातम छा गया है. पूरा गाँव सदमे और गम में डूबा हुआ है. वहीं पुलिस ने मृतकों के शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है और मामले की गहन जाँच कर रही है.