Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2949349
Zee UP-Uttarakhandझांसी

पत्‍नी के जाने का गम नहीं झेल पाए राम रतन, कुछ ही घंटों में थम गईं सांसें, एक साथ उठी अर्थी

Jhansi News: झांसी में पत्‍नी की अचानक तबीयत खराब हो गई. कुछ ही देर में पत्‍नी ने दम तोड़ दिया. वहीं, पत्‍नी की मौत की खबर पति ने सहम नहीं कर पाई. कुछ ही घंटे बाद पति की भी मौत हो गई.  

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 05, 2025, 10:37 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Jhansi Husband Wife Died Together
Jhansi Husband Wife Died Together

Jhansi News: यूपी के झांसी के गरौठा कस्बे में एक परिवार में एक दर्दनाक घटना घटी. एक ही दिन में पति-पत्नी दोनों की मौत हो गई. दोनों का एक साथ अंतिम संस्कार भी कर दिया गया. इस घटना से गांव में मातम छाया है. घर वालों का रो-रोकर बुरा हाल है. 

पत्‍नी की मौत के बाद पति की भी मौत 
दरअसल, शनिवार को 70 साल की रामदेवी गुप्ता की तबीयत अचानक खराब हो गई और उनकी मौत हो गई. उनके बेटे को सूचना दी गई और वह अंतिम संस्कार के लिए घर आ रहा था, लेकिन इससे पहले कि बेटा घर पहुंचता, मगर पत्नी के सदमे में 75 वर्षीय राम रतन गुप्ता की तबीयत अचानक बिगड़ गई और उन्होंने भी अपने प्राण त्याग दिए. दोनों की मौत के बाद उनके परिवार ने एक साथ उनका अंतिम संस्कार करने का फैसला किया. दोनों की चिताओं को एक साथ बेटों ने दाह संस्कार करके अग्नि दी. 

पति-पत्‍नी की मौत से कस्‍बे में मातम छाया 
इस दौरान कस्बे के हजारों लोगों की भीड़ उमड़ी और उन्होंने पति-पत्नी को श्रद्धांजलि दी. वहीं पति-पत्नी की मौत की खबर सुनकर पूरे कस्बे में शोक की लहर फैल गई. लोगों ने उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की. बता दें कि गरौठा कस्बे के प्रतिष्ठित व्यापारी राम रतन गुप्ता और उनकी धर्मपत्नी रामदेवी गुप्ता की मौत ने पूरे कस्बे को शोक में डूबो दिया. 

Add Zee News as a Preferred Source

अपनी मेहनत से कारोबार खड़ा क‍िया 
राम रतन गुप्ता और रामदेवी गुप्ता ने अपना जीवन एक साथ बिताया था. उन्होंने अपने जीवन में कई उतार-चढ़ाव देखे, लेकिन उनका प्यार और साथ हमेशा बना रहा. राम रतन गुप्ता ने अपनी मेहनत से अपना व्यवसाय स्थापित किया था और रामदेवी गुप्ता ने उनका पूरा साथ दिया. वहीं कस्बे में पति पत्नी की मौत और एक साथ अंतिम संस्कार ने सबको भावुक कर दिया है. 

यह भी पढ़ें : झांसी की बेटियों ने तोड़ी परंपरा, पिता को दिया कंधा और किया अंतिम संस्कार… वजह सुनकर भर आएंगी आंखें!

यह भी पढ़ें :  Jalaun News: बेतवा नदी में नहाने गए 4 दोस्त बह गए, परिजनों में कोहराम, SDRF–PAC की टीम चला रही रेस्क्यू ऑपरेशन

TAGS

Jhansi News

Trending news

Pawan Singh
बस बात कर लो!....पवन सिंह से मिलने पहुंची पत्नी, पुलिस ने रोका तो मचा हंगामा
Sonbhadra News
अगली बार तुमको जान से मार देंगे... दुर्गा पूजा समिति अध्यक्ष पर जानलेवा हमला
haridwar news
31 अक्टूबर तक गड्ढा मुक्त होंगी उत्तराखंड की सड़कें
coldrif cough syrup
यूपी में Coldrif कफ सिरप बैन, योगी सरकार का बड़ा फैसला
Unnao News
पत्‍थरबाजों पर फूल नहीं बरसाए जाएंगे...कांग्रेस सांसद के बयानों पर मंत्री का पलटवार
Ayodhya news
अयोध्या में तेज धमाके से मकान की छत उड़ गई, एक की मौत, गूंज उठा इलाका
Sonbhadra News
सोनभद्र में महिला की रहस्यमय मौत! खेत में मिला शव, चार दिन पहले हुई थी गायब
DSP transferred
दिवाली से पहले पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, योगी सरकार ने 82 DSP ट्रांसफर किए
Barabanki News
मारो, सबको मारो… सड़क पर खूनी भिड़ंत, वीडियो देख लोग कांप उठे!
PM And CM Robot Security
PM-CM और VVIP सुरक्षा में तैनात होंगे ये सर्विलांस रोबोट, जानें क्या होता है T-HCBS?
;