Jhansi News: झांसी में पत्नी की अचानक तबीयत खराब हो गई. कुछ ही देर में पत्नी ने दम तोड़ दिया. वहीं, पत्नी की मौत की खबर पति ने सहम नहीं कर पाई. कुछ ही घंटे बाद पति की भी मौत हो गई.
Jhansi News: यूपी के झांसी के गरौठा कस्बे में एक परिवार में एक दर्दनाक घटना घटी. एक ही दिन में पति-पत्नी दोनों की मौत हो गई. दोनों का एक साथ अंतिम संस्कार भी कर दिया गया. इस घटना से गांव में मातम छाया है. घर वालों का रो-रोकर बुरा हाल है.
पत्नी की मौत के बाद पति की भी मौत
दरअसल, शनिवार को 70 साल की रामदेवी गुप्ता की तबीयत अचानक खराब हो गई और उनकी मौत हो गई. उनके बेटे को सूचना दी गई और वह अंतिम संस्कार के लिए घर आ रहा था, लेकिन इससे पहले कि बेटा घर पहुंचता, मगर पत्नी के सदमे में 75 वर्षीय राम रतन गुप्ता की तबीयत अचानक बिगड़ गई और उन्होंने भी अपने प्राण त्याग दिए. दोनों की मौत के बाद उनके परिवार ने एक साथ उनका अंतिम संस्कार करने का फैसला किया. दोनों की चिताओं को एक साथ बेटों ने दाह संस्कार करके अग्नि दी.
पति-पत्नी की मौत से कस्बे में मातम छाया
इस दौरान कस्बे के हजारों लोगों की भीड़ उमड़ी और उन्होंने पति-पत्नी को श्रद्धांजलि दी. वहीं पति-पत्नी की मौत की खबर सुनकर पूरे कस्बे में शोक की लहर फैल गई. लोगों ने उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की. बता दें कि गरौठा कस्बे के प्रतिष्ठित व्यापारी राम रतन गुप्ता और उनकी धर्मपत्नी रामदेवी गुप्ता की मौत ने पूरे कस्बे को शोक में डूबो दिया.
अपनी मेहनत से कारोबार खड़ा किया
राम रतन गुप्ता और रामदेवी गुप्ता ने अपना जीवन एक साथ बिताया था. उन्होंने अपने जीवन में कई उतार-चढ़ाव देखे, लेकिन उनका प्यार और साथ हमेशा बना रहा. राम रतन गुप्ता ने अपनी मेहनत से अपना व्यवसाय स्थापित किया था और रामदेवी गुप्ता ने उनका पूरा साथ दिया. वहीं कस्बे में पति पत्नी की मौत और एक साथ अंतिम संस्कार ने सबको भावुक कर दिया है.
