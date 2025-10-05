Jhansi News: यूपी के झांसी के गरौठा कस्बे में एक परिवार में एक दर्दनाक घटना घटी. एक ही दिन में पति-पत्नी दोनों की मौत हो गई. दोनों का एक साथ अंतिम संस्कार भी कर दिया गया. इस घटना से गांव में मातम छाया है. घर वालों का रो-रोकर बुरा हाल है.

पत्‍नी की मौत के बाद पति की भी मौत

दरअसल, शनिवार को 70 साल की रामदेवी गुप्ता की तबीयत अचानक खराब हो गई और उनकी मौत हो गई. उनके बेटे को सूचना दी गई और वह अंतिम संस्कार के लिए घर आ रहा था, लेकिन इससे पहले कि बेटा घर पहुंचता, मगर पत्नी के सदमे में 75 वर्षीय राम रतन गुप्ता की तबीयत अचानक बिगड़ गई और उन्होंने भी अपने प्राण त्याग दिए. दोनों की मौत के बाद उनके परिवार ने एक साथ उनका अंतिम संस्कार करने का फैसला किया. दोनों की चिताओं को एक साथ बेटों ने दाह संस्कार करके अग्नि दी.

पति-पत्‍नी की मौत से कस्‍बे में मातम छाया

इस दौरान कस्बे के हजारों लोगों की भीड़ उमड़ी और उन्होंने पति-पत्नी को श्रद्धांजलि दी. वहीं पति-पत्नी की मौत की खबर सुनकर पूरे कस्बे में शोक की लहर फैल गई. लोगों ने उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की. बता दें कि गरौठा कस्बे के प्रतिष्ठित व्यापारी राम रतन गुप्ता और उनकी धर्मपत्नी रामदेवी गुप्ता की मौत ने पूरे कस्बे को शोक में डूबो दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

अपनी मेहनत से कारोबार खड़ा क‍िया

राम रतन गुप्ता और रामदेवी गुप्ता ने अपना जीवन एक साथ बिताया था. उन्होंने अपने जीवन में कई उतार-चढ़ाव देखे, लेकिन उनका प्यार और साथ हमेशा बना रहा. राम रतन गुप्ता ने अपनी मेहनत से अपना व्यवसाय स्थापित किया था और रामदेवी गुप्ता ने उनका पूरा साथ दिया. वहीं कस्बे में पति पत्नी की मौत और एक साथ अंतिम संस्कार ने सबको भावुक कर दिया है.

यह भी पढ़ें : झांसी की बेटियों ने तोड़ी परंपरा, पिता को दिया कंधा और किया अंतिम संस्कार… वजह सुनकर भर आएंगी आंखें!

यह भी पढ़ें : Jalaun News: बेतवा नदी में नहाने गए 4 दोस्त बह गए, परिजनों में कोहराम, SDRF–PAC की टीम चला रही रेस्क्यू ऑपरेशन