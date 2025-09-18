बाल पकड़कर पटका, गर्दन पर ब्लेड से वार, झांसी में बीच सड़क पत्नी के खून का प्यासा हुआ पति

Jhansi Crime News/अब्दुल सत्तार: झांसी के उल्दन थाना क्षेत्र के बंगरा तिराहे पर एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है. एक पति ने अपनी पत्नी पर धारदार हथियार से हमला कर गर्दन काटने की कोशिश की. यह नजारा देखकर आसपास खड़े लोगों ने महिला को बचाया और आरोपी पति की जमकर पिटाई करने के बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया.

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

महिला गंभीर रूप से घायल हो गई और उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जहां उसका इलाज चल रहा है. पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है.

ब्लेड से गर्दन पर किया हमला

दरअसल ग्राम कगर निवासी रंजना की शादी पांच साल पहले झांसी निवासी दीपक अहिरवार से हुई थी. शादी के कुछ महीनों बाद पति-पत्नी के बीच विवाद शुरू हो था और मामला कोर्ट तक पहुंच गया. जब रंजना कोर्ट में तारीख करने नहीं गई तो पति उसे मारने की नियत से बंगरा आ गया. जैसे ही पत्नी बंगरा तिराहे पर पहुंची तभी सरेआम पति दीपक ने पत्नी के बाल पकड़ कर जमीन पर गिरा दिया और ब्लेड से हमला कर गर्दन काटने लगा.

लोगों ने की पिटाई, पीड़िता ने की कार्रवाई की मांग

यह देखकर आसपास के लोगों ने दौड़ कर महिला को बचाया और पति को पकड़ कर उसकी जमकर पिटाई की फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया. इस दौरान किसी ने महिला पर हो रहे हमले का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया. पीड़ित महिला रंजना ने बताया कि पति ने चाकू और ब्लेड से मेरे ऊपर हमला किया है, गर्दन, चेहरा और हाथों पर ब्लेड मारा है, मैंने काफी अपना बचाव किया, वह तो जान से मारने के लिए आया था, मेरा दो साल से न्यायालय में पति से केस चल रहा है. पीड़िता ने कार्रवाई की मांग की है.