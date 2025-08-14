Jhansi News: झांसी में बीच सड़क दामाद की धुनाई, पत्नी और सास ने चप्पलों से पीटा, जानिए पूरा मामला
Jhansi News: झांसी में बीच सड़क दामाद की धुनाई, पत्नी और सास ने चप्पलों से पीटा, जानिए पूरा मामला

Jhansi News: झांसी जिले से एक अजब गजब मामला चर्चा का विषय बना हुआ है. जहां डीएम ऑफिस के बाहर ही एक दामाद की उसकी सास और पत्नी ने जमकर धुनाई कर दी.

Aug 14, 2025, 06:22 PM IST
झांसी/अब्दुल सत्तार: पति और पत्नी के बीच में लड़ाई की खबरें आपने भी खूब देखी और सुनी होंगी. कुछ ऐसा ही मामला उत्तर प्रदेश के झांसी जिले से सामने आया है. जहां एक पति की उसकी ही पत्नी ने पकड़कर बेरहमी से पिटाई कर दी. यही नहीं युवती की मां भी अपने दामाद पर चप्पल बरसाती हुई नजर आई. लोगों ने जब यह नजारा देखा तो मौके पर भीड़ इकट्ठा हो गई.

डीएम ऑफिस के बाहर का मामला
दरअसल पूरा मामला झांसी जिले के नवाबाद थाना क्षेत्र स्थित जिला अधिकारी कार्यालय के सामने का है. जहां अचानक दो महिलाएं एक युवक की पिटाई करना शुरू कर देती हैं. पता चला कि जिस युवक की पिटाई हो रही है वह दामाद है और उसे पीटने वाला कोई और नहीं बल्कि पत्नी और सास हैं. जिन्होंने चप्पल से उसकी जमकर धुनाई की. मामला इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है.

पति-पत्नी के विवाद में कूदी सास
जानकारी के मुताबिक पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो रहा है. मामला इस कदर तूल पकड़ता है कि इसमें सास की भी इंट्री हो जाती है. फिर क्या था. सास ने चप्पल उतारकर दामाद की पिटाई शुरू कर दी. जिसका नजारा देखकर हर कोई हैरान रह गया. मौके पर अफरा-तफरी मच गई. लोगों ने बीच-बचाव करने की कोशिश की, लेकिन सास और बेटी ने दामाद को नहीं छोड़ा. 

मौका पाकर छूटकर भागा दामाद
सास-पत्नी के द्वारा युवक की होती धुनाई का किसी शख्स ने वीडियो भी बनाकर इंटरनेट पर अपलोड कर दिया. जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में देखने को मिल रहा है कि सास और बेटी दामाद को पीट रही है और वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई है. इसी दौरान मौका पाकर दामाद छूट कर भाग निकला.

