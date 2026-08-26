'पति, पत्नी और वो' का गंदा खेल! 2 महीने की शादी, नींद की गोलियां, बेडरूम में प्रेमी संग रंगरलियां मनाती पकड़ी गई बीवी

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Jhansi Husband catches Wife with Boyfriend/ अब्दुल सत्तार: उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के चिरगांव थाना क्षेत्र से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां शादी के महज दो महीने बाद ही एक नवविवाहिता का खौफनाक कारनामा उजागर हुआ. पति ने अपनी ही पत्नी को उसके प्रेमी के साथ घर में आपत्तिजनक स्थिति में रंगे हाथों पकड़ लिया. इसके बाद पति ने बिना आपा खोए दोनों का वीडियो बना लिया और मामले की सूचना तुरंत स्थानीय पुलिस को दी.
नींद की गोलियां देकर प्रेमी को बुलाती थी पत्नी
बताया जा रहा है कि 24 जून को दतिया के भाण्डेर के कद्दौर खिरिया गांव की युवती से चिरगांव के तालाबपुरा मोहल्ला निवासी राजेश की शादी हुई थी. शादी के पहले से ही युवती का किसी अन्य युवक से प्रेम संबंध था. शादी के बाद भी उसका यह संबंध नहीं टूटा. वहीं, शादी के बाद पति राजेश की तबीयत खराब रहने लगी. खाना खाने या चाय व दूध पीने के बाद उसे नींद आने लगी. जिसकी वजह से उसे अपनी पत्नी पर शक होने लगा. आरोप है कि नई नवेली पत्नी रोज पति को नींद की गोलियां दे देती थी. जैसे ही पति गहरी नींद में सो जाता, वह अपने प्रेमी से घंटों फोन पर बातें करती.
योजना बनाकर रंगे हाथों पकड़ा, बनाया वीडियो
पति को आसपास के कुछ लोगों ने बताया कि उसके घर में एक युवक का आना-जाना है. कई बार युवक देर रात भी घर में आता है. इस पर पति को समझते देर नहीं लगी कि पत्नी उसे धोखा दे रही है. सोमवार की रात पति का मामा एक हादसे में घायल हो गया था. जिसे देखने के लिए राजेश चला गया. पत्नी को लगा कि वह अब सुबह ही आएगा. उसने प्रेमी को घर बुला लिया. देर रात पति पहुंचा तो गेट की जगह छत के रास्ते अपने ही घर में घुस गया. खिड़की से बेडरूम में झांका तो उसके होश उड़ गए. हालांकि उसने अपना आपा नहीं खोया और पहले अपने मोबाइल से दोनों का वीडियो बना लिया. फिर पुलिस को बुला लिया. पुलिस के आते ही आसपास के लोग भी जुट गए.
मौके पर मची अफरा-तफरी और हंगामा
सभी के जुटने पर पति ने एक झटके में बेडरूम का दरवाजा खोल दिया. दरवाजा खुलते ही अंदर का नजारा देख कर हर कोई हैरान रह गया. प्रेमी और पत्नी दोनों बिना कपड़ों के थे. पति, पुलिस और आसपास के लोगों को देखते ही दोनों ने बिस्तर पर पड़े चादर और कंबल को लपेट लिया. परिजनों ने प्रेमी को पीटने की कोशिश भी की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया. मौके पर काफी देर तक हाईवोल्टेज ड्रामा और हंगामा चलता रहा.
पत्नी के प्रेमी के खिलाफ हुई कार्रवाई
पुलिस ने जैसे-तैसे लोगों को शांत किया और विवाहिता के मायके वालों को भी मौके पर बुलाया गया. पुलिस दोनों को थाने ले गई. विवाहित अपने प्रेमी के साथ रहने पर अड़ गई तो उसे मायके वालों को सौंप दिया गया. प्रेमी को पकड़कर पुलिस अपने साथ ले गई. पुलिस का कहना है कि पति-पत्नी के बीच आपसी सहमति न बनने पर महिला की इच्छा और मां की सहमति पर उसके परिजनों को सौंप दिया गया है. दोनों पक्षों को अपना मामला पारिवारिक न्यायालय में लेकर जाने की सलाह दी गई है. कमरे में पकड़े गए युवक के खिलाफ शांति भंग में चालान की कार्यवाही की गई है.
पति द्वारा मौके पर बनाया गया वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. घटना के बाद से ही यह मामला पूरे झांसी क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है. लोग महिला की इस करतूत पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.