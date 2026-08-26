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'पति, पत्नी और वो' का गंदा खेल! 2 महीने की शादी, नींद की गोलियां, बेडरूम में प्रेमी संग रंगरलियां मनाती पकड़ी गई बीवी

Jhansi Husband catches Wife with Boyfriend: झांसी के चिरगांव थाना क्षेत्र में शादी के महज 2 महीने बाद पति ने पत्नी को प्रेमी के साथ घर में आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया. दोनों को एक कमरे में साथ देखकर वीडियो बनाया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. उसके बाद पुलिस को सूचना दी. इस दौरान काफी देर तक हंगामा चलता रहा. मौके पहुंची पुलिस दोनों को थाने ले गई.

Written ByPooja Singh
Published: Aug 26, 2026, 10:54 AM IST|Updated: Aug 26, 2026, 10:54 AM IST
'पति, पत्नी और वो' का गंदा खेल! 2 महीने की शादी, नींद की गोलियां, बेडरूम में प्रेमी संग रंगरलियां मनाती पकड़ी गई बीवी
Image Credit: Jhansi News

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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