'पति, पत्नी और वो' का गंदा खेल! 2 महीने की शादी, नींद की गोलियां, बेडरूम में प्रेमी संग रंगरलियां मनाती पकड़ी गई बीवी

योजना बनाकर रंगे हाथों पकड़ा, बनाया वीडियो

पति को आसपास के कुछ लोगों ने बताया कि उसके घर में एक युवक का आना-जाना है. कई बार युवक देर रात भी घर में आता है. इस पर पति को समझते देर नहीं लगी कि पत्नी उसे धोखा दे रही है. सोमवार की रात पति का मामा एक हादसे में घायल हो गया था. जिसे देखने के लिए राजेश चला गया. पत्नी को लगा कि वह अब सुबह ही आएगा. उसने प्रेमी को घर बुला लिया. देर रात पति पहुंचा तो गेट की जगह छत के रास्ते अपने ही घर में घुस गया. खिड़की से बेडरूम में झांका तो उसके होश उड़ गए. हालांकि उसने अपना आपा नहीं खोया और पहले अपने मोबाइल से दोनों का वीडियो बना लिया. फिर पुलिस को बुला लिया. पुलिस के आते ही आसपास के लोग भी जुट गए.