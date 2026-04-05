झांसी शराब पीने के लिए पैसे ना देने पर पति ने कुल्हाड़ी से हमला कर पत्नी को उतारा मौत के घाट

अब्दुल सत्तार/झांसी: यूपी के झांसी के चिरगांव थाना क्षेत्र के ग्राम अतपैई में हत्या की एक सनसनीखेज वारदात सामने आई, यहां शराब के लिए पैसे मांगने को लेकर हुए विवाद के बाद पति ने अपनी पत्नी पर कुल्हाड़ी से हमला कर पीट-पीट कर उसे मौत के घाट उतार दिया. सूचना मिलने पर पुलिस ने घटनास्थल पर पहुँचकर शव को कब्जे में ले लिया है और आरोपी पति के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया.

जानिए पूरा मामला

बताया जा रहा है कि पति नेपाल सिंह शराब और जुए में लाखों रुपए बर्बाद कर चुका है, इसलिए पत्नी और बच्चों ने उसे पैसे देना बंद कर दिए, इससे पति हैरान और परेशान होकर पत्नी से नाराज था. जैसे ही बेटा ट्रैक्टर लेकर घर से निकला तभी पति पीछे के रास्ते से आया और खाट पर सो रही पत्नी पर कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ हमला कर भाग गया जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शीलवती के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज कर विधिक कार्रवाई शुरु कर दी है.

शराब पीने का आदी

मृतक शीलवती की भतीजे रोहित कुमार ने बताया कि हमारे फूफा नेपाल सिंह शराब ज्यादा पीते थे. आए दिन शराब के पैसे को लेकर झगड़ा करते थे. आज लड़के ने माता जी को दवा खिलाई वे खाट पर लेट गईं, इस दौरान फूफा लड़के से बोले तुम ट्रैक्टर लेकर खेत पर जाओ, जैसे ही लड़का ट्रैक्टर निकाल कर निकल रहा था, तभी पीछे की रास्ते से फूफा आए और शीलवती पर कुल्हाड़ी से हमला कर भाग गए. पिछले सालों में उन्होंने जुआ और शराब में जमीन बेचकर लाखों रुपए बर्बाद कर दिए थे. भतीजे के मुताबिक जब बच्चे बड़े हुए तो उन्होंने काम धाम संभाला और पैसा अपनी मां के पास रखने को देते थे. ऐसा फूफा को कतई पसंद नहीं था. और पैसों को लेकर विवाद के बाद उन्होंने शीलवती के गर्दन पर कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या कर दी है.

Add Zee News as a Preferred Source

क्या कहना है पुलिस का...

एसपी सिटी ग्रामीण डॉ अरविंद कुमार ने बताया कि नेपाल सिंह कुल्हाड़ी से हमला करके अपनी पत्नी को मार दिया है, बेटे की तहरीर पर केस दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जा रही है और आरोपी को गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम लगा दी गई है.

LPG से अंडे की खरीद तक...एक क्लिक में जानिए 1 अप्रैल से यूपी में क्या-क्या बदलेगा?

उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं UP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!