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झांसी शराब पीने के लिए पैसे ना देने पर पति ने कुल्हाड़ी से हमला कर पत्नी को उतारा मौत के घाट-

Jhansi News: नशे की वेदी पर एक परिवार उजड़ गया. झांसी में पति ने कुल्हाड़ी से हमला कर पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी. जानिए पूरा मामला

 

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Apr 05, 2026, 11:23 AM IST
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अब्दुल सत्तार/झांसी: यूपी के झांसी के चिरगांव थाना क्षेत्र के ग्राम अतपैई में हत्या की एक सनसनीखेज वारदात सामने आई, यहां शराब के लिए पैसे मांगने को लेकर हुए विवाद के बाद पति ने अपनी पत्नी पर कुल्हाड़ी से हमला कर पीट-पीट कर उसे मौत के घाट उतार दिया.  सूचना मिलने पर पुलिस ने घटनास्थल पर पहुँचकर शव को कब्जे में ले लिया है और आरोपी पति के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया.

जानिए पूरा मामला
 बताया जा रहा है कि पति नेपाल सिंह शराब और जुए में लाखों रुपए बर्बाद कर चुका है, इसलिए पत्नी और बच्चों ने उसे पैसे देना बंद कर दिए, इससे पति हैरान और परेशान होकर पत्नी से नाराज था.  जैसे ही बेटा ट्रैक्टर लेकर घर से निकला तभी पति पीछे के रास्ते से आया और खाट पर सो रही पत्नी पर कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ हमला कर भाग गया जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शीलवती के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज कर विधिक कार्रवाई शुरु कर दी है.

शराब पीने का आदी
मृतक शीलवती की भतीजे रोहित कुमार ने बताया कि हमारे फूफा नेपाल सिंह शराब ज्यादा पीते थे. आए दिन शराब के पैसे को लेकर झगड़ा करते थे. आज लड़के ने माता जी को दवा खिलाई वे खाट पर लेट गईं, इस दौरान फूफा लड़के से बोले तुम ट्रैक्टर लेकर खेत पर जाओ, जैसे ही लड़का ट्रैक्टर निकाल कर निकल रहा था, तभी पीछे की रास्ते से फूफा आए और शीलवती पर कुल्हाड़ी से हमला कर भाग गए.  पिछले सालों में उन्होंने जुआ और शराब में जमीन बेचकर लाखों रुपए बर्बाद कर दिए थे. भतीजे के मुताबिक जब बच्चे बड़े हुए तो उन्होंने काम धाम संभाला और पैसा अपनी मां के पास रखने को देते थे. ऐसा फूफा को कतई पसंद नहीं था. और पैसों को लेकर विवाद के बाद उन्होंने शीलवती के गर्दन पर कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या कर दी है. 

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क्या कहना है पुलिस का...
एसपी सिटी ग्रामीण डॉ अरविंद कुमार ने बताया कि नेपाल सिंह कुल्हाड़ी से हमला करके अपनी पत्नी को मार दिया है, बेटे की तहरीर पर केस दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जा रही है और आरोपी को गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम लगा दी गई है.

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