यहां आई तो जान से मार दूंगा...पहले लव मैरिज फिर पत्नी को बैंगलोर में छोड़ रचाई दूसरी शादी

Jalaun News: जालौन जिले में एक व्यक्ति ने पहले प्रेम-विवाह किया, फिर पत्नी को बैंगलोर में छोड़कर बिना तलाक के दूसरी शादी कर ली. जब पहली पत्नी को यह जानकारी हुई, तो उन्होंने विरोध किया. ससुराल वालों ने धमकियां दीं और पति ने जान से मारने की धमकी दी.

 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Dec 01, 2025, 03:42 PM IST
Jalaun News/जीतेन्द्र सोनी: उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पति ने अपनी पहली पत्नी को बिना तलाक दिए दूसरी शादी रचा ली.पीड़िता सुनीता ने इस संबंध में जिलाधिकारी जालौन को शिकायत पत्र देकर सख्त कार्रवाई की मांग की है.

कब हुई थी दोनों की शादी?
पीड़िता सुनीता के अनुसार, उसकी लव मैरिज वर्ष 2023 में आकाश कुमार से हुई थी. शादी के बाद दोनों कुछ समय तक साथ रहे, लेकिन अचानक करीब दो महीने पहले पति घर छोड़कर चला गया. सुनीता का आरोप है कि पति ने उसे मायके भेजकर दूसरी महिला से विवाह कर लिया और इस सच का पता उसे तब चला जब फेसबुक पर पति की दूसरी शादी की तस्वीरें वायरल हुईं.

यहां आई तो जान से मार दूंगा
सुनीता ने बताया कि जैसे ही उसने इस बारे में पति से संपर्क करने की कोशिश की, उसका मोबाइल नंबर पति और उसके परिवार ने ब्लॉक कर दिया. दूसरे नंबर से कॉल करने पर पति ने उसे गाली-गलौज की और धमकी देते हुए कहा कि यहां आई तो जान से मार दूंगा. सुनीता का कहना है कि आकाश उसे बैंगलोर से छोड़कर भाग आया और अब दूसरी शादी कर चुका है.

मुझे बस न्याय चाहिए
पीड़िता ने आरोप लगाया कि पुलिस में शिकायत देने के बावजूद उचित कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिसके बाद वह सीधे जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची और न्याय की गुहार लगाई. सुनीता ने कहा कि मुझे बस न्याय चाहिए, मेरी सुनवाई हो. बिना तलाक के दूसरी शादी कैसे कर सकता है? पूरे मामले को लेकर जिले में चर्चाओं का दौर जारी है. अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि इस गंभीर मामले में पुलिस और प्रशासन आगे क्या कदम उठाता है. 

