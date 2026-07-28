IAS रिंकू सिंह राही को नई तहसील उरई में कार्यालय न मिलने पर विवाद, धरने की चेतावनी के बाद आवंटित हुआ चैंबर

क्या था पूरा मामला?

हाल ही में रिंकू सिंह राही का ट्रांसफर जालौन जिले के उरई में हुआ था. वह अपनी नई जिम्मेदारी संभालने और प्रशासनिक कार्य शुरू करने के लिए अपना सामान लेकर नई उरई तहसील परिसर पहुंचे. लेकिन जब वह अपने कार्यालय पहुंचे, तो उन्हें पता चला कि उनके नाम से कोई भी चैंबर या बैठने की जगह आवंटित ही नहीं की गई है. एक वरिष्ठ अधिकारी के लिए कार्यालय की व्यवस्था न होना प्रशासनिक कामकाज पर सीधा सवालिया निशान खड़ा करता है.