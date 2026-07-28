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IAS रिंकू सिंह राही को नई तहसील उरई में कार्यालय न मिलने पर विवाद, धरने की चेतावनी के बाद आवंटित हुआ चैंबर

IAS Rinku Singh Rahi​: जालौन जिले के मुख्यालय उरई से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां नई तहसील परिसर में तैनात आईएएस अधिकारी और एसडीएम रिंकू सिंह राही को कार्यभार संभालने के दौरान कार्यालय न मिलने पर कड़ा रुख अपनाना पड़ा.

Written ByJyoti Kumari
Published: Jul 28, 2026, 12:15 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 12:20 PM IST
IAS रिंकू सिंह राही को नई तहसील उरई में कार्यालय न मिलने पर विवाद, धरने की चेतावनी के बाद आवंटित हुआ चैंबर

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