IAS रिंकू सिंह राही को नई तहसील उरई में कार्यालय न मिलने पर विवाद, धरने की चेतावनी के बाद आवंटित हुआ चैंबर

राज्य चुनें
जालौन न्यूज/जितेन्द्र सोनी: उत्तर प्रदेश के जालौन उरई तहसील में तैनाती के दौरान IAS अधिकारी रिंकू सिंह राही को चैंबर न मिलने पर उन्होंने खुले मैदान में चारपाई डालकर काम करने की चेतावनी दी. इस अनोखे विरोध और धरने की चेतावनी से प्रशासन में हड़कंप मच गया, जिसके बाद अधिकारियों ने तुरंत उनके लिए चैंबर आवंटित कर मामले को शांत किया.
क्या था पूरा मामला?
हाल ही में रिंकू सिंह राही का ट्रांसफर जालौन जिले के उरई में हुआ था. वह अपनी नई जिम्मेदारी संभालने और प्रशासनिक कार्य शुरू करने के लिए अपना सामान लेकर नई उरई तहसील परिसर पहुंचे. लेकिन जब वह अपने कार्यालय पहुंचे, तो उन्हें पता चला कि उनके नाम से कोई भी चैंबर या बैठने की जगह आवंटित ही नहीं की गई है. एक वरिष्ठ अधिकारी के लिए कार्यालय की व्यवस्था न होना प्रशासनिक कामकाज पर सीधा सवालिया निशान खड़ा करता है.
एसडीएम ने जताई कड़ी नाराजगी और दी चेतावनी
कार्यालय न मिलने की बात सामने आने पर रिंकू सिंह राही काफी आहत और नाराज हुए. उन्होंने बिना किसी झिझक के अपनी आपत्ति खुलकर दर्ज कराई. उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि यदि उन्हें जल्द बैठने के लिए आधिकारिक कक्ष नहीं मिला, तो वह किसी दफ्तर के बजाय तहसील परिसर के खुले मैदान में ही चारपाई डालकर जनता के काम करेंगे.
नाराज अधिकारी इसके बाद तहसील परिसर के मैदान में ही जमीन पर बैठ गए. । उन्होंने स्पष्ट किया कि बिना चैंबर और संसाधनों के प्रशासनिक कार्यों का सुचारू रूप से संचालन करना असंभव है. बात इतनी बढ़ गई कि उन्होंने धरना देने की चेतावनी तक दे डाली, जिससे स्थानीय प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया.
प्रशासन में मचा हड़कंप, तुरंत हुआ समाधान
एक आईएएस अधिकारी के मैदान में बैठने और विरोध जताने की खबर तेजी से फैल गई. स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए जिला प्रशासन और संबंधित अधिकारी तुरंत हरकत में आए. आनन-फानन में उच्च अधिकारियों ने मामले का संज्ञान लिया और रिंकू सिंह राही के लिए तत्काल प्रभाव से एक चैंबर की व्यवस्था कर उसे आवंटित कर दिया.
उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें ! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास,क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !