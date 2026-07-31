/IAS रिंकू सिंह राही उरई नगर पालिका जांच समिति से बाहर, DM के संशोधित आदेश के बाद राकेश कुमार सोनी बने नए सदस्य

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जालौन न्यूज/जितेन्द्र सोनी: उत्तर प्रदेश के जालौन के उरई नगर पालिका परिषद में चल रही वित्तीय और प्रशासनिक अनियमितताओं की जांच को लेकर पिछले कुछ दिनों से असमंजस की स्थिति बनी हुई थी. अब जिला प्रशासन ने इस मामले में पूरी स्थिति स्पष्ट कर दी है. प्रशासन के मुताबिक, संयुक्त मजिस्ट्रेट एवं उप जिलाधिकारी रिंकू सिंह राही अब इस जांच समिति का हिस्सा नहीं हैं उनके स्थान पर उप जिलाधिकारी जालौन राकेश कुमार सोनी को समिति का नया सदस्य बनाया गया है.
क्यों शुरू हुआ था पूरा विवाद?
दरअसल, जून 2026 में उरई नगर पालिका में वित्तीय गड़बड़ियों की शिकायतें सामने आई थीं. पार्षदों और स्थानीय प्रतिनिधियों ने इसकी शिकायत जिला प्रशासन से की थी. इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडेय ने एक तीन सदस्यीय जांच कमेटी बनाई थी. शुरुआत में इस कमेटी में तत्कालीन उप जिलाधिकारी रिंकू सिंह राही को भी सदस्य बनाया गया था. इसके बाद 30 जून 2026 को उनका ट्रांसफर उप जिलाधिकारी उरई के पद पर हो गया.
स्थानांतरण के बाद बदला नियमों का दायरा
प्रशासन के नियमों के मुताबिक, जांच समिति में कोई पद किसी व्यक्ति के नाम पर नहीं, बल्कि उसके आधिकारिक पद के आधार पर तय होता है. जब रिंकू सिंह राही का ट्रांसफर हुआ, तो 17 जुलाई 2026 को जिलाधिकारी की अनुमति से एक संशोधित आदेश जारी किया गया. इस नए आदेश के तहत उप जिलाधिकारी जालौन के रूप में राकेश कुमार सोनी को समिति का नया सदस्य बना दिया गया.
अधिकारियों में हुआ था विवाद
हाल ही में रिंकू सिंह राही उरई नगर पालिका पहुंच गए और कुछ निजी लोगों के साथ वहां के दस्तावेजों की जांच करने लगे. इस दौरान नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी राम अचल कुरील के साथ उनका विवाद हो गया. इस घटना के बाद इलाके में तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं और जांच को लेकर भ्रम फैल गया. स्थिति साफ करने के लिए रिंकू सिंह राही ने 29 जुलाई को अपर जिलाधिकारी को पत्र लिखकर मार्गदर्शन मांगा था.
एडीएम ने जारी किया स्पष्ट निर्देश
इस पत्र के जवाब में अपर जिलाधिकारी प्रेमचंद ने साफ कर दिया कि 17 जुलाई का संशोधित आदेश लागू होने के बाद वह अब जांच समिति के सदस्य नहीं हैं. इसलिए उनके द्वारा किसी भी प्रकार की जांच की जाना अपेक्षित नहीं है. एडीएम ने अपने पत्र के साथ वह संशोधित आदेश भी दोबारा भेज दिया है. इस पूरी कार्रवाई के बाद जांच को लेकर बना भ्रम अब काफी हद तक दूर हो गया है. प्रशासनिक सूत्रों का कहना है कि अब आगे की पूरी जांच केवल अधिकृत कमेटी ही करेगी. जांच से हटने के बाद आईएएस रिंकू सिंह राही ने भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर भी अपनी बात रखी है.