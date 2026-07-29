सेटिंग करने आए थे... उरई नगर पालिका पहुंचे IAS रिंकू सिंह राही की EO से तीखी झड़प

जितेन्द्र सोनी/जालौन: यूपी के चर्चित IAS रिंकू सिंह राही इन दिनों सोशल मीडिया पर लगातार अपना आक्रामक रवैया अपनाए हुए हैं. बुधवार को वह जालौन की उरई नगर पालिका की जांच करने पहुंचे थे लेकिन, ईओ और ज्वाइंट मजिस्ट्रेट में इस बात को लेकर बहस शुरू हो गई. रिंकू सिंह राही का ईओ से कहना था कि जांच को लेकर जो अभिलेख मांगे गए थे, वह उपलब्ध नहीं कराए गए. वहीं, ईओ ने जवाब देते हुए कहा कि जांच अधिकारी बदल गए हैं, सक्षम अधिकारी को अभिलेख उपलब्ध करा दिए जाएंगे. इस बीच सोशल मीडिया पर वायरल हुए पत्रों को लेकर भी चर्चा शुरू नहीं हुई लेकिन, सहमति नहीं बनी और फिर ईओ पालिका से निकल गए और ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने अपनी जांच शुरु कर दी. इसी, बीच वहां पर काफी गहमा गहमी का माहौल रहा.