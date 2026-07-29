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सेटिंग करने आए थे... उरई नगर पालिका पहुंचे IAS रिंकू सिंह राही की EO से तीखी झड़प

Jalaun News: आईएएस रिंकू सिंह राही बुधवार को उरई नगर पालिका पहुंचे थे. इस दौरान जांच को लेकर ईओ से उनकी तीखी बहस हो गई. कर्मचारियों ने कई कमरों में ताले भी लगा रखे थे.

Written ByZee Media Bureau
Published: Jul 29, 2026, 08:27 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 08:27 PM IST
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