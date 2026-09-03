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6 पन्नों का 'प्रेम-पत्र' और 15 दिन की मोहलत! जानिए IAS रिंकू सिंह राही को क्यों मिला शासन का नोटिस?

IAS Rinku Singh Rahi Show Cause Notice: जालौन में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रिंकू सिंह राही को शासन का कारण बताओ नोटिस मिला है. उत्तर प्रदेश शासन के नियुक्ति अनुभाग-5 ने नोटिस जारी किया है. उन पर अनुशासनहीनता और आचरण नियमों के उल्लंघन के आरोप लगे हैं. डीएम जालौन की रिपोर्ट के आधार पर प्रथम दृष्टया दोषी माने गए हैं. कलेक्ट्रेट से बिना अनुमति फर्नीचर लेकर नई तहसील पहुंचने का आरोप है.

Written ByPooja Singh
Published: Sep 03, 2026, 09:09 AM IST|Updated: Sep 03, 2026, 09:09 AM IST
6 पन्नों का 'प्रेम-पत्र' और 15 दिन की मोहलत! जानिए IAS रिंकू सिंह राही को क्यों मिला शासन का नोटिस?
Image Credit: IAS Rinku Singh Rahi News

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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