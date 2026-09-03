6 पन्नों का 'प्रेम-पत्र' और 15 दिन की मोहलत! जानिए IAS रिंकू सिंह राही को क्यों मिला शासन का नोटिस?

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IAS Rinku Singh Rahi Show Cause Notice/ जितेन्द्र सोनी: उत्तर प्रदेश शासन ने जालौन में तैनात ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रिंकू सिंह राही के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया है. प्रदेश सरकार के नियुक्ति अनुभाग-5 द्वारा जारी इस नोटिस में उन पर अनुशासनहीनता, आचरण नियमों के उल्लंघन और पदीय गरिमा के विपरीत कार्य करने के आरोप लगाए गए हैं.
जिलाधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई
शासन की यह कार्रवाई जालौन के जिलाधिकारी (DM) द्वारा भेजी गई रिपोर्ट के आधार पर की गई है. प्राथमिक जांच के आधार पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रिंकू सिंह राही को प्रथम दृष्टया दोषी माना गया है. नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि अधिकारी के व्यवहार और कार्यशैली से प्रशासनिक व्यवस्था प्रभावित हुई है. आईएएस रिंकू सिंह राही ने खुद इसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया. जालौन डीएम ने आईएएस रिंकू के आचरण को लेकर 5 अगस्त को पत्र लिखा था, जिसके आधार पर शासन ने रिंकू को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. उनसे 15 दिन में जवाब मांगा गया है.
लगाए गए हैं ये मुख्य आरोप
इस नोटिस में आरोप लगाया गया है कि रिंकू सिंह राही ने 27 जून 2026 को बिना अनुमति कलेक्ट्रेट से फर्नीचर आदि लेकर उरई तहसील परिसर पहुंचकर मीडिया को बुलाया और कक्ष आवंटन को लेकर धरना और हंगामा किया. इतना ही नहीं यह भी कहा गया है कि राही द्वारा कई बार सोशल मीडिया पर शासन की योजनाओं, नीतियों और प्रशासनिक कार्यप्रणाली की सार्वजनिक आलोचना की गई, जिससे शासन के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश हुई. नोटिस में अधीनस्थ कर्मचारियों, अधिवक्ताओं और स्थानीय संगठनों की शिकायतों का भी जिक्र किया गया है, जिनमें उनके व्यवहार को अपमानजनक और असंगत बताया गया है.
15 दिनों के भीतर मांगा स्पष्टीकरण
उत्तर प्रदेश शासन ने रिंकू सिंह राही को अपना पक्ष रखने के लिए 15 दिनों का समय दिया है. शासन ने साफ हिदायत दी है कि यदि तय सीमा के भीतर वे अपना जवाब दाखिल नहीं करते हैं, तो यह माना जाएगा कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है. ऐसी स्थिति में उपलब्ध अभिलेखों और साक्ष्यों के आधार पर उनके खिलाफ एकतरफा आगे की अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी. कई प्रशासनिक अधिकारियों, कर्मचारियों और विभिन्न संगठनों द्वारा मिली शिकायतों का हवाला देते हुए शासन ने इस मामले को अत्यंत गंभीरता से लिया है.
रिंकू सिंह राही ने डीएम से पूछा
आईएएस रिंकू सिंह राही ने इस कारण बताओ नोटिस को सोशल मीडिया पर शेयर किया और उन्होंने लिखा कि आखिरकार मिल गया प्रेम पत्र. उन्होंने डीएम जालौन से पूछा है कि 4 अगस्त को आपकी (डीएम) मुलाकात मुख्यमंत्री से हुई थी. उसके ठीक अगले दिन 5 अगस्त को मेरे विरुद्ध शासन को आख्या प्रेषित किया जाना, क्या यह मात्र संयोग ही था या कुछ और? कृपया उत्पन्न संशय का समाधान करने का कष्ट करें.
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