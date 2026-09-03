6 पन्नों का 'प्रेम-पत्र' और 15 दिन की मोहलत! जानिए IAS रिंकू सिंह राही को क्यों मिला शासन का नोटिस?

IAS Rinku Singh Rahi Show Cause Notice/ जितेन्द्र सोनी: उत्तर प्रदेश शासन ने जालौन में तैनात ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रिंकू सिंह राही के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया है. प्रदेश सरकार के नियुक्ति अनुभाग-5 द्वारा जारी इस नोटिस में उन पर अनुशासनहीनता, आचरण नियमों के उल्लंघन और पदीय गरिमा के विपरीत कार्य करने के आरोप लगाए गए हैं.



जिलाधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई

शासन की यह कार्रवाई जालौन के जिलाधिकारी (DM) द्वारा भेजी गई रिपोर्ट के आधार पर की गई है. प्राथमिक जांच के आधार पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रिंकू सिंह राही को प्रथम दृष्टया दोषी माना गया है. नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि अधिकारी के व्यवहार और कार्यशैली से प्रशासनिक व्यवस्था प्रभावित हुई है. आईएएस रिंकू सिंह राही ने खुद इसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया. जालौन डीएम ने आईएएस रिंकू के आचरण को लेकर 5 अगस्त को पत्र लिखा था, जिसके आधार पर शासन ने रिंकू को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. उनसे 15 दिन में जवाब मांगा गया है.