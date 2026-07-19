पूरे दिन का काम दें या आधी तनख्वाह... IAS रिंकू सिंह राही के पत्र से मचा प्रशासनिक हलचल

मंत्री और विधायक का भी किया उल्लेख

अपने पत्र में आईएएस अधिकारी ने उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह तथा भाजपा विधायक गौरी शंकर वर्मा का भी उल्लेख किया है. उन्होंने दावा किया कि जालौन में एसडीएम के रूप में कार्यरत रहने के दौरान कुछ अवैध कब्जों और अतिक्रमण से जुड़े मामलों में कार्रवाई न करने के निर्देश दिए गए. साथ ही कुछ प्रभावशाली लोगों से जुड़े मामलों की निष्पक्ष जांच प्रभावित होने का भी आरोप लगाया है. हालांकि, ये सभी आरोप आईएएस अधिकारी द्वारा अपने पत्र में लगाए गए हैं. इनकी आधिकारिक पुष्टि या खंडन संबंधित विभागों की प्रतिक्रिया और जांच के बाद ही संभव होगा.