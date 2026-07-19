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पूरे दिन का काम दें या आधी तनख्वाह... IAS रिंकू सिंह राही के पत्र से मचा प्रशासनिक हलचल

IAS Rinku Singh Rahi: वर्तमान में जालौन के उरई में एसडीएम (न्यायिक) के पद पर तैनात रिंकू राही ने 5 पन्नों का एक पत्र लिखा है. इसमें गंभीर आरोप लगाए हैं.

Written ByZee Media BureauEdited By:Amitesh Pandey
Published: Jul 19, 2026, 04:31 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 04:31 PM IST
पूरे दिन का काम दें या आधी तनख्वाह... IAS रिंकू सिंह राही के पत्र से मचा प्रशासनिक हलचल
Image Credit: Social Media

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