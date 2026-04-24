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कागजों में साफ हुआ नाला, हकीकत में गंदगी का अंबार, जालौन में जनसुनवाई सिस्टम पर उठे गंभीर सवाल

Jalaun News:  जालौन के उरई नगर पालिका में सवालों के घेरे में आ गया है. एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने न सिर्फ व्यवस्था की पोल खोल दी, बल्कि सरकारी दावों और जमीनी हकीकत के बीच की खाई को भी उजागर कर दिया.

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Apr 24, 2026, 04:03 PM IST
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सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI

जालौन/जितेन्द्र सोनी: उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित जनसुनवाई पोर्टल (IGRS), जिसका उद्देश्य आम नागरिकों की शिकायतों का पारदर्शी और त्वरित समाधान सुनिश्चित करना है, वही जालौन के उरई नगर पालिका में कथित तौर पर भ्रष्टाचार और लापरवाही की भेंट चढ़ता नजर आ रहा है. हाल ही में सामने आए एक मामले ने व्यवस्था की गंभीर खामियों को उजागर कर दिया है, जहां बिना किसी जमीनी कार्रवाई के शिकायत का निस्तारण कागजों में दिखा दिया गया.

जानकारी के अनुसार, एक स्थानीय नागरिक ने अपने क्षेत्र में स्थित नाले की सफाई न होने की शिकायत IGRS पोर्टल पर दर्ज कराई थी. शिकायत में स्पष्ट रूप से बताया गया था कि नाला लंबे समय से गंदगी, कचरे और प्लास्टिक से भरा हुआ है, जिससे आसपास के निवासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

आरोप है कि नगर पालिका के संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों ने शिकायत को गंभीरता से लेने के बजाय न तो मौके का निरीक्षण किया और न ही शिकायतकर्ता से संपर्क साधा. इसके उलट, कार्यालय में बैठकर ही एक फर्जी रिपोर्ट तैयार कर दी गई, जिसमें यह दर्शाया गया कि नाले की सफाई पूरी कर दी गई है और शिकायतकर्ता इस कार्य से संतुष्ट है. इसके आधार पर पोर्टल पर शिकायत को ‘निस्तारित’ कर दिया गया.

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संक्रामक बीमारियों का खतरा
जब इस मामले की मौके पर जाकर जांच की गई, तो वास्तविक स्थिति सरकारी दावों के बिल्कुल विपरीत मिली. संबंधित नाला अब भी कचरे, प्लास्टिक और सिल्ट से पूरी तरह भरा हुआ है. नाले से उठने वाली दुर्गंध के कारण आसपास के लोगों का जीना दूभर हो गया है और संक्रामक बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है. स्थानीय लोगों का कहना है कि सफाई के नाम पर एक ईंट तक नहीं हटाई गई है.

जिलाधिकारी से शिकायत
शिकायतकर्ता ने इसे खुला भ्रष्टाचार और जनता के साथ धोखा बताया है. उनका कहना है कि बिना कोई कार्य किए ही रिपोर्ट लगा देना यह दर्शाता है कि नगर पालिका में शिकायतों का निस्तारण केवल कागजों तक सीमित है. उन्होंने इस मामले की शिकायत जिलाधिकारी जालौन से करने की बात कही है.

नगर पालिका की कार्यप्रणाली पर सवाल
यह घटना न केवल नगर पालिका की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करती है, बल्कि IGRS जैसे महत्वपूर्ण पोर्टल की विश्वसनीयता पर भी प्रभाव डालती है. यदि शिकायतों का इस तरह फर्जी निस्तारण किया जाता रहा, तो आम जनता का भरोसा सरकारी तंत्र से उठ सकता है. अब देखना यह होगा कि जिला प्रशासन इस मामले को कितनी गंभीरता से लेता है और दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है.

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