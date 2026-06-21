गुरु गोरखनाथ की तपोस्थली का ऐतिहासिक महत्व

गोरखगिरी पर्वत केवल एक ऊंचा पहाड़ नहीं है, बल्कि इसका बहुत गहरा आध्यात्मिक और ऐतिहासिक महत्व है. यह पवित्र स्थान नाथ संप्रदाय के प्रणेता गुरु गोरखनाथ की तपोस्थली के रूप में जाना जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, गुरु गोरखनाथ ने इसी पर्वत पर लंबे समय तक कठोर तपस्या की थी. इस पवित्र स्थान पर विकास कार्य होने से न केवल श्रद्धालुओं की आस्था का सम्मान होगा, बल्कि जिले में धार्मिक पर्यटन को भी एक नई पहचान मिलेगी, जिससे स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे.