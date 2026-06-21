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Mahoba News: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने महोबा जिले का दौरा कर क्षेत्र के विकास को एक नई रफ्तार दी है. इस महत्वपूर्ण दौरे पर मुख्यमंत्री ने जिले के ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण किया और जनता को करोड़ों रुपये की विकास परियोजनाओं का तोहफा दिया. आस्था और विकास के इस संगम ने महोबा वासियों के लिए इस दिन को बेहद खास बना दिया है.
गोरखगिरी पर्वत की तलहटी में विकास कार्यों का जायजा
अपने दौरे की शुरुआत में मुख्यमंत्री महोबा के प्रसिद्ध और ऐतिहासिक गोरखगिरी पर्वत की तलहटी में पहुंचे. यहां पहुंचकर उन्होंने क्षेत्र में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों, पर्यटन सुविधाओं और सौंदर्यीकरण परियोजनाओं का बहुत ही बारीकी से अवलोकन किया. उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों से कार्यों की प्रगति की जानकारी ली और निर्देश दिए कि विकास के सभी काम तय समय-सीमा के भीतर और पूरी गुणवत्ता के साथ पूरे किए जाएं.
गुरु गोरखनाथ की तपोस्थली का ऐतिहासिक महत्व
गोरखगिरी पर्वत केवल एक ऊंचा पहाड़ नहीं है, बल्कि इसका बहुत गहरा आध्यात्मिक और ऐतिहासिक महत्व है. यह पवित्र स्थान नाथ संप्रदाय के प्रणेता गुरु गोरखनाथ की तपोस्थली के रूप में जाना जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, गुरु गोरखनाथ ने इसी पर्वत पर लंबे समय तक कठोर तपस्या की थी. इस पवित्र स्थान पर विकास कार्य होने से न केवल श्रद्धालुओं की आस्था का सम्मान होगा, बल्कि जिले में धार्मिक पर्यटन को भी एक नई पहचान मिलेगी, जिससे स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे.
697 करोड़ की 88 परियोजनाओं की शानदार सौगात
पर्वत की तलहटी में विकास कार्यों का निरीक्षण करने के बाद मुख्यमंत्री सीधे कार्यक्रम स्थल के मंच पर पहुंचे. यहां उन्होंने महोबा की जनता के लिए विकास का खजाना खोलते हुए 697 करोड़ रुपये से ज्यादा की कुल 88 बड़ी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया.
इन परियोजनाओं में मुख्य रूप से बेहतर सड़कें, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा से जुड़े अहम कार्य शामिल हैं.
इन करोड़ों की योजनाओं के पूरा होने से जिले के बुनियादी ढांचे में बड़ा सुधार आएगा और आम लोगों का जीवन पहले से काफी आसान हो जाएगा.
ऐतिहासिक मोदी मैदान में भव्य कार्यक्रम का आयोजन
इस संपूर्ण कार्यक्रम का भव्य आयोजन महोबा शहर के ऐतिहासिक मोदी मैदान में किया गया था. जैसे ही मुख्यमंत्री मंच पर पहुंचे, वहां मौजूद हजारों की संख्या में आई जनसभा ने तालियों और नारों के साथ उनका जोरदार स्वागत किया. मोदी मैदान में आयोजित इस कार्यक्रम में जिले के कोने-कोने से आम नागरिक, किसान और युवा बड़ी संख्या में पहुंचे थे.