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महोबा को मुख्यमंत्री की बड़ी सौगात: 697 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास

Mahoba News: प्रदेश के मुख्यमंत्री ने महोबा जिले का दौरा कर क्षेत्र के विकास को एक नई रफ्तार दी है. इस महत्वपूर्ण दौरे पर मुख्यमंत्री ने जिले के ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण किया और जनता को करोड़ों रुपये की विकास परियोजनाओं का तोहफा दिया.

Written ByJyoti Kumari
Published: Jun 21, 2026, 04:25 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 04:25 PM IST
महोबा को मुख्यमंत्री की बड़ी सौगात: 697 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास

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