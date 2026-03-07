जालौन में विकास को नई रफ्तार, जल शक्ति मंत्री ने 6.78 करोड़ की परियोजनाओं का किया शिलान्यास

जालौन/जितेन्द्र सोनी: उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सिंचाई व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में लगातार कदम उठाए जा रहे हैं. इसी क्रम में प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने जालौन जिले में लगभग 6.78 करोड़ रुपये की महत्वपूर्ण परियोजनाओं का विधि-विधान से भूमि पूजन कर शिलान्यास किया. इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं के पूरा होने से किसानों को सिंचाई से जुड़ी सुविधाएं और अधिक सुगमता से मिल सकेंगी.

जल शक्ति मंत्री ने बेतवा नहर प्रखंड प्रथम के अंतर्गत जिलेदारी कार्यालय (द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ) के नव निर्माण कार्य का शिलान्यास किया. इस परियोजना की कुल लागत करीब 349.19 लाख रुपये निर्धारित की गई है. इसके साथ ही उरई स्थित निरीक्षण भवन के नव निर्माण कार्य का भी भूमि पूजन किया गया, जिसकी अनुमानित लागत 329.53 लाख रुपये है. दोनों परियोजनाओं की कुल लागत लगभग 6.78 करोड़ रुपये बताई गई है.

मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों को बेहतर सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार काम कर रही है. नहर तंत्र को मजबूत करने और विभागीय कार्यालयों को आधुनिक बनाने से किसानों को योजनाओं का लाभ समय पर मिल सकेगा. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी निर्माण कार्य तय समय सीमा के भीतर और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरे किए जाएं, ताकि जल्द से जल्द इनका लाभ किसानों और आमजन तक पहुंच सके.

Add Zee News as a Preferred Source

कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष डॉ. घनश्याम अनुरागी, सदर विधायक गौरीशंकर वर्मा, माधौगढ़ विधायक मूलचंद निरंजन, कालपी विधायक विनोद चतुर्वेदी, जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय, पुलिस अधीक्षक डॉ. दुर्गेश कुमार तथा जल शक्ति मंत्री के प्रतिनिधि अरविंद चौहान सहित सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता धर्म घोष, सहायक अभियंता वसीम राजा और अंकित कुमार सिंह समेत अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे.

और पढे़ं:

काशी को बड़ी सौगात, जल्द शुरू होगा जलालीपुरा का पहला डबल लेन रेलवे अंडरपास, 5 लाख लोगों को जाम से मिलेगी राहत

गंगा एक्सप्रेसवे से चमकेगा यूपी का भविष्य, 11 जिलों में बनेंगे इंडस्ट्रियल हब, लाखों युवाओं को मिलेगा रोजगार

उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं UP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!