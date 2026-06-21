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दादा-दादी के लिए बनाया खाना, फिर कमरे में जाकर किशोरी ने खुद पर पेट्रोल छिड़ककर लगाई आग, जालौन में दिल दहला देने वाली वारदात

Jalaun news: रविवार को रोजाना की तरह किशोरी ने घर वालों के लिए खाना बनाया. दादा दादी को खाना देने के बाद किशोरी ने खुद पर पेट्रोल छिड़कर आत्महत्या कर ली.

Written ByZee Media Bureau
Published: Jun 21, 2026, 10:18 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 10:18 PM IST
दादा-दादी के लिए बनाया खाना, फिर कमरे में जाकर किशोरी ने खुद पर पेट्रोल छिड़ककर लगाई आग, जालौन में दिल दहला देने वाली वारदात
Image Credit: फाइल फोटो

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