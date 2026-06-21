दादा-दादी के साथ रहते थे बच्चे

रविवार की सुबह सौरभी ने हमेशा की तरह दादा-दादी और भाई के लिए खाना बनाया. भाई के गांव में घूमने निकल जाने और दादा-दादी के नीचे वाले कमरे में आराम करने के बाद सौरभी ऊपर वाले कमरे में गई. इस दौरान उसने घर में बाइक के लिए रखा पेट्रोल अपने ऊपर डाला और आग लगा ली, जब कमरे से धुआं निकलने लगा और सौरभी की चीखें सुनाई दीं तो ग्रामीण मौके पर पहुंचे. उन्होंने दरवाजा तोड़कर किशोरी को बाहर निकाला और तुरंत निजी वाहन से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) जालौन पहुंचाया, लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया.