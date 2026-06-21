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जितेन्द्र सोनी/जालौन: उत्तर प्रदेश के जालौन जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां 16 वर्षीय किशोरी ने घर में रखे पेट्रोल से खुद को आग लगा ली. इससे उसकी मौत हो गई. घटना रविवार की सुबह की बताई जा रही है.
यह है पूरा मामला
जानकारी के अनुसार, चुर्खी थाना क्षेत्र के ग्राम चरसौनी निवासी राजेश सिंह श्रीवास पिछले छह महीने से अपनी पत्नी के साथ गुजरात में पानीपुरी का व्यवसाय कर रहे हैं. वहीं, उनकी 16 वर्षीय पुत्री सौरभी और 14 वर्षीय पुत्र अनुज, गांव में ही अपने दादा रामसेवक और दादी मालती देवी के साथ रहते थे. परिवार का खर्च पिता द्वारा भेजे गए पैसों से चलता था.
दादा-दादी के साथ रहते थे बच्चे
रविवार की सुबह सौरभी ने हमेशा की तरह दादा-दादी और भाई के लिए खाना बनाया. भाई के गांव में घूमने निकल जाने और दादा-दादी के नीचे वाले कमरे में आराम करने के बाद सौरभी ऊपर वाले कमरे में गई. इस दौरान उसने घर में बाइक के लिए रखा पेट्रोल अपने ऊपर डाला और आग लगा ली, जब कमरे से धुआं निकलने लगा और सौरभी की चीखें सुनाई दीं तो ग्रामीण मौके पर पहुंचे. उन्होंने दरवाजा तोड़कर किशोरी को बाहर निकाला और तुरंत निजी वाहन से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) जालौन पहुंचाया, लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया.
पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के बाद होगी कार्रवाई
थाना प्रभारी अनिल कुमार ने बताया कि फिलहाल इस घटना को लेकर किसी भी प्रकार का कोई शिकायती पत्र नहीं मिला है. पूछताछ में आत्महत्या का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो सका है. पुलिस पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई करेगी. वहीं, सीएचसी जालौन का कहना है कि युवती को जब अस्पताल लाया गया, सांसें थम चुकी थीं. युवती बुरी तरह झुलस चुकी थी. उपचार का मौका ही नहीं मिला. शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजवा दिया गया है.