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यूपी में अनोखी पाठशाला! उम्र की दीवार तोड़ 'ककहरा' सीख रहे बुजुर्ग, IAS अफसर की पहल लाई रंग

Jalaun news: एसडीएम रिंकू सिंह राही की पहल पर बुजुर्ग स्कूल की चौखट तक पहुंच रहे हैं. उनका उद्देश्य गांव के उन वरिष्ठ नागरिकों को साक्षर बनाना है, जो बचपन में विवशताओं के कारण कभी स्कूल नहीं जा सके. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: May 19, 2026, 03:52 PM IST
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Elderly People Join Primary School in Jalaun
Elderly People Join Primary School in Jalaun

जितेन्द्र सोनी/जालौन: 'सीखने की कोई उम्र नहीं होती'... इस कहावत को चरितार्थ करते हुए जालौन के ग्राम छानी से एक प्रेरणादायक तस्वीर सामने आई है. यहां पांच बुजुर्गों ने गांव के ही प्राथमिक स्कूल में औपचारिक रूप से प्रवेश ले लिया है. अब ये बुजुर्ग बच्चों के साथ पंक्तियों में बैठकर पढ़ाई करेंगे और उम्र की दीवार को तोड़ते हुए शिक्षा की एक नई मिसाल पेश करेंगे. 

एसडीएम रिंकू सिंह राही की पहल रंग लाई 
यह अनूठी पहल एसडीएम रिंकू सिंह राही द्वारा शुरू की गई है. उनका उद्देश्य गांव के उन वरिष्ठ नागरिकों को साक्षर बनाना है, जो बचपन में विवशताओं के कारण कभी स्कूल की चौखट तक नहीं पहुंच पाए. एसडीएम रिंकू सिंह राही के प्रयासों के बाद अब गांव के बुजुर्गों में भी पढ़ने-लिखने की नई उम्मीद जगी है. उन्हें अब यह अहसास हुआ है कि वे सिर्फ अंगूठे का निशान लगाने तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि अपने दस्तखत करने में भी सक्षम होंगे. 

दादा-दादी के साथ पढ़ने को उत्सुक बच्चे 
ग्रामीणों ने इस पहल का स्वागत करते हुए बताया कि बुजुर्गों के स्कूल आने से गांव का वातावरण बदल गया है. लोग इसे समाज के लिए अत्यंत प्रेरणादायक कदम बता रहे हैं. स्कूल पहुंचे बुजुर्गों के चेहरे पर जो उत्साह और सीखने की ललक थी, वह देखते ही बनती थी. सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि स्कूल के बच्चों ने भी अपने 'दादा-दादी' के साथ कक्षा में बैठकर पढ़ने पर खासा उत्साह दिखाया. अब पाठशाला में 'बच्चे'और 'बुजुर्ग' दोनों मिलकर एक-दूसरे से सीख रहे हैं. 

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कौन हैं आईएएस रिंकू सिंह राही? 
बता दें कि प्रशिक्षु आईएएस रिंकू सिंह राही ने हाल ही में जालौन तहसील में कार्यभार संभाला है. उनके कार्यभार संभालते ही जनपद में अवैध खनन माफिया में हड़कंप मच गया. 2023 बैच के आईएएस अधिकारी रिंकू सिंह राही की कहानी रोचक है. रिंकू सिंह राही 16 प्रयासों के बाद आईएएस अफसर बने. 2004 में वह पीसीएस अफसर बने इसके बाद भी तैयारी जारी रखी और 2023 में आईएएस बने. 

7 गोलियां खाईं थीं 
मुजफ्फरनगर में तैनाती के दौरान भ्रष्टाचार उजागर करने पर उनपर जानलेवा हमला भी हुआ. 7 गोलियां खाने के बाद भी उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज को दबने नहीं दिया. उस हादसे में रिंकू सिंह राही ने अपने एक आंख की रोशनी भी खो दी. अब योगी सरकार ने उन्हें जालौन में एसडीएम बनाया है. 

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