Zee UP-Uttarakhandझांसी

"मेरी मां मर गई और पिता ने छोड़ दिया, सर मैं अफसर बनना चाहती हूं" जालौन में 8 साल की मासूम की दर्दभरी कहानी सुन भावुक हुए DM-SP

Jalaun News: जालौन जिले में आयोजित हुई एक जनचौपाल का नजारा पल भर में बदल गया, जब 8 साल की एक नन्ही, मासूम लड़की राधिका मंच पर पहुंची. दबी आवाज के साथ उसने अधिकारियों से अपनी दर्दभरी कहानी सुनाई.

Jan 21, 2026, 12:02 PM IST
Jalaun News
जालौन/जितेंद्र सोनी: यूपी के जालौन जिले में जन चौपाल का आयोजन कर जिला प्रशासन पात्रों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने का काम कर रहा है. इसी कड़ी में विकासखंड रामपुरा के ग्राम पंचायत कंझारी में आयोजित हुई एक जनचौपाल का नजारा पल भर में बदल गया, जब 8 साल की एक नन्ही, मासूम लड़की राधिका मंच पर पहुंची. दबी आवाज के साथ उसने अधिकारियों से अपनी दर्दभरी कहानी सुनाई.

क्या बोली बच्ची?
राधिका ने कहा कि "उसकी माँ का देहांत हो चुका है और पिता ने उसे छोड़ दिया है, जिसके बाद से वह अकेली और असहाय है. लेकिन, इसके बावजूद उसका सपना है कि वह पढ़-लिखकर एक बड़ी अफसर बने". इतना सुनने के बाद वहाँ मौजूद जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय और पुलिस अधीक्षक डॉ. दुर्गेश कुमार को भावुक कर दिया. दोनों अधिकारियों की आँखें नम हो गईं और तत्काल डीएम और एसपी ने राधिका को मंच पर अपने पास बैठाया. 

अधिकारियों का पसीजा दिल
डीएम राजेश कुमार पाण्डेय ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि जिला प्रशासन राधिका की पूरी शिक्षा और आवश्यक खर्चों की ज़िम्मेदारी स्वयं उठाएगा. उन्होंने कहा कि राधिका का सपना साकार करना अब प्रशासन की सामूहिक जिम्मेदारी है. बता दें कि राधिका की कहानी सुनकर अधिकारियों का दिल पसीज गया और मौके पर ही अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि राधिका को बाल सेवा योजना, कन्या सुमंगला योजना सहित सभी संबंधित सरकारी योजनाओं का लाभ तुरंत दिलाया जाए, ताकि उसके भविष्य में किसी तरह की आर्थिक बाधा न आए.

कमियों पर तत्काल सुधार के आदेश
इस मार्मिक घटना के बाद डीएम और एसपी ने गाँव का पैदल भ्रमण किया और आवास, पेंशन, राशन कार्ड, आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना और स्वच्छ भारत अभियान जैसी योजनाओं का जमीनी स्तर पर सत्यापन किया. जहां भी कमियां मिलीं, तत्काल सुधार के आदेश दिए गए. निरीक्षण में पाया गया कि गाँव में बच्चों के खेलने के लिए कोई मैदान नहीं है. इस पर डीएम ने सख्त निर्देश देते हुए 31 मार्च, 2026 तक खेल मैदान का निर्माण पूरा कराने का आदेश दिया. गाँव के तालाब के सौंदर्यीकरण, पाथ-वे निर्माण और व्यापक वृक्षारोपण के निर्देश भी दिए गए, ताकि ग्रामीण जीवन की गुणवत्ता और पर्यावरण दोनों बेहतर हो सकें. राधिका की हिम्मत ने न सिर्फ प्रशासन का ध्यान अपनी ओर खींचा, बल्कि पूरे गाँव के विकास को गति दे दी.

यह भी पढ़ें - UP Breaking News Live: माघ मेले में संत सम्मेलन आज,धर्मांतरण और लव जिहाद रोकने जैसे मुद्दों पर होगी चर्चा; यहां पढ़ें यूपी की बड़ी खबरें

jalaun news

