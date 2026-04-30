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जालौन में कृषि व्यवस्थाओं की हकीकत जानने उतरे सचिव, बोले-तकनीक और नवाचार से ही बढ़ेगी किसानों की आय

Jalaun News:  जालौन में कृषि व्यवस्थाओं की जमीनी सच्चाई परखने के लिए उत्तर प्रदेश शासन के नोडल अधिकारी एवं सचिव कृषि श्री इन्द्र विक्रम सिंह खुद मैदान में उतर आए। उन्होंने जिले के कई महत्वपूर्ण कृषि और संबद्ध संस्थानों का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लिया.

 

 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Apr 30, 2026, 04:31 PM IST
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जालौन/जितेन्द्र सोनी: उत्तर प्रदेश शासन द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारी एवं सचिव कृषि श्री इन्द्र विक्रम सिंह ने जालौन में कृषि व्यवस्थाओं की जमीनी हकीकत परखने के लिए विभिन्न कृषि एवं संबद्ध संस्थानों का व्यापक निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने हाईटेक नर्सरी बोहदपुरा, भेड़-बकरी प्रजनन केंद्र, उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम कार्यालय, उप कृषि निदेशक कार्यालय तथा कृषि फार्म का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.

हाईटेक नर्सरी बोहदपुरा में उन्होंने आधुनिक तकनीकों से तैयार हो रही सब्जियों की पौध उत्पादन प्रक्रिया देखी. अधिकारियों ने बताया कि करीब 1.09 करोड़ रुपये की लागत से स्थापित इस नर्सरी में बैंगन, टमाटर, मिर्च, बंदगोभी, फूलगोभी सहित कई सब्जियों के पौधे सोइललेस तकनीक से तैयार किए जाते हैं. यहां लगी स्वचालित मशीन प्रति घंटे लगभग 10 हजार बीज बोने में सक्षम है. नोडल अधिकारी ने विद्युत कनेक्शन लंबित होने पर नाराजगी जताते हुए शीघ्र बिजली उपलब्ध कराने के निर्देश दिए.

इसके बाद उन्होंने भेड़-बकरी प्रजनन केंद्र पहुंचकर विभिन्न नस्लों की भेड़ों और बकरियों का निरीक्षण किया. उन्होंने पशुपालन को किसानों की आय बढ़ाने का मजबूत माध्यम बताते हुए इसके विस्तार पर जोर दिया.

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बीज विकास निगम कार्यालय में उन्होंने बीज भंडारण व्यवस्था देखी और साफ-सफाई तथा गुणवत्ता बनाए रखने के निर्देश दिए. वहीं उप कृषि निदेशक कार्यालय में योजनाओं की प्रगति, अभिलेखों के रखरखाव और किसानों को समयबद्ध सेवाएं देने पर बल दिया. अंत में कृषि फार्म का निरीक्षण करते हुए उन्होंने इसे मॉडल फार्म के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए, ताकि किसानों को आधुनिक खेती का प्रत्यक्ष प्रशिक्षण मिल सके. उन्होंने कहा कि नवाचार, गुणवत्ता और तकनीक के जरिए ही किसानों की आय बढ़ाई जा सकती है. 

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