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जितेन्द्र सोनी/जालौन: रूबिक्स क्यूब को हल करना आम लोगों के लिए मिनटों की चुनौती होती है, लेकिन जालौन की प्रतिभावान क्यूब आर्टिस्ट प्रज्ञा माहेश्वरी इस कला में इतनी निपुण हैं कि वह मात्र 30 सेकंड में क्यूब सॉल्व कर लेती हैं. इसी अद्भुत हुनर के दम पर उन्होंने दूसरी बार ‘इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स’ में अपना नाम दर्ज कराया है.
500 रूबिक्स क्यूब्स से बनाई प्रेमानंद महाराज की फोटो
प्रज्ञा ने यह उपलब्धि 500 रूबिक्स क्यूब्स का इस्तेमाल करके पूज्य प्रेमानंद जी महाराज की सबसे बड़ी और अनूठी फोटो तैयार करके हासिल की है. यह कारनामा 1 मई, 2026 को किया गया, जिसके बाद उन्हें ‘इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स’ से सम्मानित किया गया. इससे पहले, 31 मई, 2021 को प्रज्ञा ने रूबिक्स क्यूब पर ‘A’ से ‘Z’ तक के सभी अक्षर बनाकर पहली बार यह रिकॉर्ड अपने नाम किया था.
पीएम मोदी और सीएम योगी की क्यूब पोर्ट्रेट बना चुकी हैं
प्रज्ञा अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अमिताभ बच्चन, सोनू सूद, विराट कोहली सहित कई यूट्यूबर्स के क्यूब पोर्ट्रेट बना चुकी हैं. प्रज्ञा की इस सफलता पर उनके माता-पिता पूजा माहेश्वरी और नवनीत माहेश्वरी अत्यधिक गौरवान्वित और खुश हैं. प्रज्ञा ने कहा कि मेरा सफर यहीं नहीं थमना. मैं आगे एशियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी अपना नाम दर्ज कराना चाहती हूं.
युवाओं के लिए मिसाल बनकर उभरीं
प्रज्ञा क्यूब आर्ट के लिए अलग-अलग प्रकार के 500 रूबिक्स क्यूब्स का उपयोग करती हैं. उन्होंने कई लाइव शोज और आयोजनों में भी भाग लिया है. कला के क्षेत्र में योगदान के लिए उन्हें कोटा में कई पुरस्कारों के अलावा ‘किशोरी प्रतिभा सम्मान’ से भी नवाजा जा चुका है. प्रज्ञा युवाओं के लिए एक मिसाल बनकर उभरी हैं.