500 रूबिक्स क्यूब्स से बनाई प्रेमानंद महाराज की फोटो

प्रज्ञा ने यह उपलब्धि 500 रूबिक्स क्यूब्स का इस्तेमाल करके पूज्य प्रेमानंद जी महाराज की सबसे बड़ी और अनूठी फोटो तैयार करके हासिल की है. यह कारनामा 1 मई, 2026 को किया गया, जिसके बाद उन्हें ‘इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स’ से सम्मानित किया गया. इससे पहले, 31 मई, 2021 को प्रज्ञा ने रूबिक्स क्यूब पर ‘A’ से ‘Z’ तक के सभी अक्षर बनाकर पहली बार यह रिकॉर्ड अपने नाम किया था.