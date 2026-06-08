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क्यूब्स की दुनिया में जालौन की बेटी का कमाल! 30 सेकंड में बनाई प्रेमानंद महाराज की अनूठी फोटो

Jalaun news: प्रज्ञा अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अमिताभ बच्चन, सोनू सूद, विराट कोहली सहित कई यूट्यूबर्स के क्यूब पोर्ट्रेट बना चुकी हैं.

Written ByZee Media Bureau
Published: Jun 08, 2026, 10:33 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 10:33 PM IST
क्यूब्स की दुनिया में जालौन की बेटी का कमाल! 30 सेकंड में बनाई प्रेमानंद महाराज की अनूठी फोटो
Image Credit: Rubiks Cubes Artist Pragya Maheshwari

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