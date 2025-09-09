दो दिन पड़ा रहा पिता का शव... फिर बेटी ने तोड़ी सालों पुरानी परंपरा, दिया कंधा और किया अंतिम संस्कार
दो दिन पड़ा रहा पिता का शव... फिर बेटी ने तोड़ी सालों पुरानी परंपरा, दिया कंधा और किया अंतिम संस्कार

Jalaun News: जालौन से आई एक घटना इन दिनों चर्चाओं का विषय बन चुकी है. जहां पर पिता की मौत के बाद बेटी ने पुरानी परंपरा तोड़ते हुए न सिर्फ शव को कंधा दिया, बल्कि अंतिम संस्कार भी किया. 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Sep 09, 2025, 02:29 PM IST
Jalaun News/जीतेन्द्र सोनी: उत्तर प्रदेश के जालौन से आई एक घटना जिसने समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया है. जहां पर पारिवारिक कलह के बीच जब पिता का शव दो दिन तक घर में पड़ा रहा, तब विवाहिता पुत्री ने आगे आकर न सिर्फ परंपरा तोड़ी बल्कि समाज को एक नई राह भी दिखा दी. 

कहां की है ये घटना?
जिले के कोतवाली क्षेत्र के ग्राम औरखी की बताई जा रही है.  जहां पर पारिवारिक विवाद के चलते बेटों ने पिता की लाश को देखा तक नही. जिसके बाद विवाहिता पुत्री शिल्पी ने पुरानी परंपरा तोड़ते हुए न सिर्फ शव को कंधा दिया, बल्कि अंतिम संस्कार भी किया. 

क्या है पूरा मामला?
जानकारी के मुताबिक, शिल्पी ने पिता की हत्या की आशंका जताई और पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया, जिसमें बीमारी से मौत की पुष्टि हुई. हालांकि रिपोर्ट से असंतुष्ट परिजनों ने दाह संस्कार करने से इनकार कर दिया. इसके बाद सोमवार को विवाहिता पुत्री शिल्पी ने परंपराओं को तोड़ते हुए अन्य परिजनों के साथ पिता के शव को कंधा दिया और अंतिम संस्कार किया. 

कैसे हुई थी मौत
ऐसा बताया जा रहा है कि  शनिवार सुबह तबीयत बिगड़ने पर सुरेश कुमार को उनके भाई उमाशंकर इलाज के लिए सीएचसी जालौन ले गए थे. वहां आराम मिलने पर वे घर लौट आए, लेकिन शाम को अचानक उनकी मौत हो गई. इस घटना ने समाज में परंपराओं को लेकर नई सोच को जन्म दिया है. बेटी द्वारा पिता को कंधा देने और मुखाग्नि देने की यह घटना पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है. 

;