Jalaun News: जालौन में हिंसा के बाद प्रशासन का एक्शन, मुख्य आरोपी के फार्महाउस पर गरजा बाबा का बुलडोज़र, पुलिस ने पांच आरोपियों को दबोचा
Jalaun News: जालौन जिले में बीती रात हुई हिंसा के बाद जिला प्रशासन एक्शन में आ गया.  जिसके बाद मुख्य आरोपी के अवैध संपत्ति पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर कार्रवाई की.

Edited By:  Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 31, 2025, 05:03 PM IST
Jalaun News/जितेन्द्र सोनी: उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के मुख्यालय उरई कोतवाली में बवाल और आगजनी की घटना सामने आई. जिसमें में सट्टा माफिया कहे जाने वाले मुख्य आरोपी माजिद की अवैध संपत्ति पर जिला प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर कार्रवाई की. इस दौरान आरोपी के फार्महाउस को पूरी तरह से जमींदोज कर दिया गया.

कपल से साथ सरेआम मारपीट
जानकारी के मुताबिक, आरोपी माजिद और उसके साथियों ने एजेंसी में मौजूद एक कपल का वीडियो बनाने की कोशिश की. जब कपल ने इसका विरोध किया तो उनकी सरेआम मारपीट की गई. इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में रोष फैल गया और इलाके में बवाल शुरू हो गया.

पुलिस ने पांच आरोपियों को दबोचा
इस दौरान दो बाइकों में आग लगा दी गई. पुलिस ने घटना में शामिल पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. जबकि अन्य सहयोगियों की तलाश जारी है. घटना की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन ने सख्त एक्शन लेते हुए आरोपी माजिद की अवैध संपत्तियों को निशाना बनाने का फैसला किया. फार्महाउस में मौजूद आरोपी की कार, बाइक और अन्य कीमती सामान को जब्त किया गया. अब तक की कार्यवाही में जिला प्रशासन द्वारा 20 लाख की संपत्ति को कब्जे में ले लिया गया है.

इस कार्रवाई पर उरई विकास प्राधिकरण के सचिव परमानंद यादव ने कहा कि घटना के आरोपी की सभी अवैध संपत्तियों को चिन्हित किया गया है और उन पर कार्रवाई जारी है. प्रशासन की यह कार्रवाई कानून तोड़ने वालों के खिलाफ एक स्पष्ट संदेश है कि उन्हें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

