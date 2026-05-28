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'बेटी को बचा लीजिए साहब…' जालौन अस्पताल में बेबस पिता की पुकार सुन छलक पड़े आंसू

Jalaun News: उत्तर प्रदेश के जालौन जिले से इंसानियत को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है. जहां एक गरीब और मजबूर पिता अपनी 17 वर्षीय बेटी को इलाज के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंचा, लेकिन वहां जो हुआ उसने सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए.

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: May 28, 2026, 05:04 PM IST
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जालौन/जितेन्द्र सोनी: शरीर में खून न हो तो जान भी जा सकती है अगर यही बात जान बचाने वाला एक जिम्मेदार डॉक्टर बोल दे तो उस मरीज पर क्या गुजरेगी...? ऐसा ही कुछ वाकया जालौन के जिला अस्पताल से सामने आया है. यहां पर एक बेबस पिता अपनी 17 वर्षीय बेटी को इलाज के लिए जिला अस्पताल लेकर आया. डॉक्टर ने जांच के बाद बताया कि युवती के शरीर में खून की कमी है और उसे चढ़ाने की आवश्यकता है. लेकिन जब पिता ने अपनी मजबूरी जताते हुए कहा, मेरे पास पैसा नहीं है, खून का इंतजाम आप कर दीजिए, तो डॉक्टर ने साफ इनकार कर दिया.

डॉक्टर ने कहा कि यहां खून नहीं है, कहीं और जाकर दिखाओ. इतना सुनते ही बेटी और पिता टूट गए. बिना किसी इलाज के उन्हें वापस भेज दिया गया. लाचार पिता ने अस्पताल परिसर में ही अपनी बेटी के साथ बैठकर फूट-फूट कर रोना शुरू कर दिया. दोनों के आंसू देखकर वहां मौजूद लोग भी हैरान हो गए.

जब इस पीड़ित परिवार ने मीडिया से बात की, तो पिता ने कहा हम इलाज के लिए जिला अस्पताल आए थे. इमरजेंसी में डॉक्टर ने कहा खून चढ़ेगा, पर खून नहीं है. हमारे पास पैसे भी नहीं. तो ऐसे में सिस्टम से सिर्फ एक ही सवाल उठता है कि गरीबों के लिए सरकारी अस्पतालों में भी इलाज पाना कितना कठिन हो गया है. जब सरकारी अस्पताल में ही मरीज को खून नहीं मिल पा रहा है, तो मासूम जानों का भरोसा टूटना लाजमी है.

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अस्पताल परिसर में फूट-फूट कर रोती उस युवती और उसके पिता की तस्वीर शासन-प्रशासन के लिए एक करारा सवाल बनकर खड़ी है क्या गरीबों का इलाज सिर्फ कागजों तक सीमित रह गया है. 

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