कौन हैं DM राजेश कुमार पांडेय? स्कूल पहुंचकर छात्राओं को पढ़ाया गणित और अंग्रेजी, दिया सफलता का मंत्र

अपनी समस्याओं शिक्षकों के सामने रखें

डीएम ने कहा कि छात्राएं अपनी समस्याओं और जिज्ञासाओं को शिक्षकों के सामने रखें तथा अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर मेहनत करें. उन्होंने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल पाठ्यक्रम पूरा करना नहीं, बल्कि छात्राओं में आत्मविश्वास, अनुशासन, नेतृत्व क्षमता और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता विकसित करना भी है. डीएम ने विद्यालय की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की भी समीक्षा की. उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिए कि जनपद के सभी कस्तूरबा गांधी आवासीय इंटर कॉलेजों में नियमित रूप से स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाएं. छात्राओं के स्वास्थ्य की लगातार निगरानी करने और किसी भी प्रकार की समस्या सामने आने पर तत्काल उपचार एवं चिकित्सकीय परामर्श उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए.