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कौन हैं DM राजेश कुमार पांडेय? स्कूल पहुंचकर छात्राओं को पढ़ाया गणित और अंग्रेजी, दिया सफलता का मंत्र

Jalaun News: डीएम राजेश कुमार पांडेय कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका इंटर कॉलेज पिंडारी पहुंचे. वहां छात्राओं को गठित और अंग्रेजी विषय पढ़ाया. साथ ही उनका ज्ञान भी परखा.

Written ByZee Media Bureau
Published: Aug 12, 2026, 07:43 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 07:43 PM IST
कौन हैं DM राजेश कुमार पांडेय? स्कूल पहुंचकर छात्राओं को पढ़ाया गणित और अंग्रेजी, दिया सफलता का मंत्र
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाता

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