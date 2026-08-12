कौन हैं DM राजेश कुमार पांडेय? स्कूल पहुंचकर छात्राओं को पढ़ाया गणित और अंग्रेजी, दिया सफलता का मंत्र

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जितेन्द्र सोनी/जालौन: जालौन में जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडेय ने बुधवार को उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका इंटर कॉलेज पिंडारी का औचक निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान उन्होंने विद्यालय की शैक्षिक, आवासीय, स्वास्थ्य, खान-पान, स्वच्छता और खेलकूद से जुड़ी व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लिया. डीएम ने छात्राओं से सीधे संवाद कर उनकी पढ़ाई और विद्यालय में मिल रही सुविधाओं की जानकारी ली.
गणित और अंग्रेजी विषय पढ़ाया
निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी कक्ष में पहुंचे और छात्राओं के बीच शिक्षक की भूमिका में नजर आए. उन्होंने स्वयं छात्राओं को गणित और अंग्रेजी विषय पढ़ाया तथा सवाल पूछकर उनके विषयगत ज्ञान और समझ का आकलन किया. इस दौरान उन्होंने छात्राओं की शैक्षिक दक्षता परखी और शिक्षण व्यवस्था की गुणवत्ता का भी जायजा लिया. डीएम ने छात्राओं को नियमित रूप से अध्ययन करने के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि कठिन विषयों को लेकर किसी प्रकार की झिझक न रखें.
अपनी समस्याओं शिक्षकों के सामने रखें
डीएम ने कहा कि छात्राएं अपनी समस्याओं और जिज्ञासाओं को शिक्षकों के सामने रखें तथा अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर मेहनत करें. उन्होंने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल पाठ्यक्रम पूरा करना नहीं, बल्कि छात्राओं में आत्मविश्वास, अनुशासन, नेतृत्व क्षमता और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता विकसित करना भी है. डीएम ने विद्यालय की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की भी समीक्षा की. उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिए कि जनपद के सभी कस्तूरबा गांधी आवासीय इंटर कॉलेजों में नियमित रूप से स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाएं. छात्राओं के स्वास्थ्य की लगातार निगरानी करने और किसी भी प्रकार की समस्या सामने आने पर तत्काल उपचार एवं चिकित्सकीय परामर्श उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए.
रसोई पहुंचकर परखी भोजन की गुणवत्ता
निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी विद्यालय की रसोई में भी पहुंचे. उन्होंने छात्राओं के लिए तैयार किए जा रहे भोजन की गुणवत्ता, साफ-सफाई और स्वच्छता व्यवस्था का निरीक्षण किया. उन्होंने संबंधित अधिकारियों एवं विद्यालय प्रबंधन को निर्देशित किया कि छात्राओं को निर्धारित मानकों के अनुरूप पौष्टिक एवं गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराया जाए. भोजन तैयार करने और परोसने के दौरान स्वच्छता का विशेष ध्यान रखने को भी कहा.
ओपन जिम का किया निरीक्षण
डीएम ने विद्यालय परिसर में छात्राओं के लिए स्थापित ओपन जिम का भी निरीक्षण किया. उन्होंने छात्राओं को पढ़ाई के साथ-साथ नियमित व्यायाम और खेलकूद को दिनचर्या में शामिल करने के लिए प्रेरित किया. उन्होंने कहा कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का विकास होता है, इसलिए छात्राओं के सर्वांगीण विकास के लिए शारीरिक गतिविधियां भी जरूरी हैं. जिलाधिकारी ने विद्यालय की समग्र व्यवस्थाओं का निरीक्षण करते हुए संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि छात्राओं को किसी भी स्तर पर असुविधा नहीं होनी चाहिए. विद्यालय में शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, भोजन, आवास और खेलकूद से जुड़ी व्यवस्थाओं को बेहतर ढंग से संचालित किया जाए, ताकि छात्राओं को सुरक्षित और अनुकूल शैक्षिक वातावरण मिल सके.