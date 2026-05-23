Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3226993
Zee UP-Uttarakhandझांसी

जालौन में परिवार ही बना दुश्मन! पति-पत्नी पर बेरहम हमला, पीड़ित बोले- पुलिस ने भी नहीं दिया साथ

Jalaun News:  जालौन जिले से एक ऐसा ही दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां पारिवारिक विवाद के चलते एक पति-पत्नी पर उनके ही अपनों ने जानलेवा हमला कर दिया. इस हमले में दोनों लहूलुहान हो गए, लेकिन दर्द सिर्फ शरीर पर लगी चोटों का नहीं है. 

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: May 23, 2026, 08:15 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

family dispute Jalaun
family dispute Jalaun

जालौन/जितेन्द्र सोनी:  उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में पारिवारिक विवाद के चलते पति-पत्नी पर जानलेवा हमला किए जाने का मामला सामने आया है. पीड़ित दंपति ने आरोप लगाया है कि परिवार के बड़े भाई सहित अन्य लोगों ने एक राय होकर उन पर लोहे की रॉड और डंडों से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया. घटना के बाद घायल अवस्था में दोनों ने थाना पहुंचकर पुलिस को शिकायत पत्र दिया, लेकिन अब पीड़ितों ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े किए हैं.

कहां की है ये घटना?
दरअसल, ये घटना डकोर थाना क्षेत्र के चिल्ली गांव की बताई जा रही है. पीड़ित पति-पत्नी का आरोप है कि बीते 20 मई को परिवार के लोगों ने पुरानी रंजिश और घरेलू विवाद को लेकर उनके साथ बेरहमी से मारपीट की. हमले में दोनों को गंभीर चोटें आईं. आसपास के लोगों ने बीच-बचाव कर किसी तरह उनकी जान बचाई. इसके बाद दोनों ने डकोर थाना पहुंचकर पूरी घटना की जानकारी देते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की थी.

हालांकि पीड़ित दंपति का कहना है कि थाना पुलिस ने उनके मूल शिकायती पत्र को बदलवा दिया और गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के बजाय मामूली धाराओं में केस दर्ज कर आरोपियों को बचाने का प्रयास किया. पीड़ितों ने पुलिस पर आरोपी पक्ष से मिलीभगत का भी गंभीर आरोप लगाया है. पीड़ित पति-पत्नी ने मामले में निष्पक्ष कार्रवाई और न्याय की मांग को लेकर पुलिस अधीक्षक जालौन से गुहार लगाई है.

Add Zee News as a Preferred Source

उन्होंने एसपी को दिए शिकायती पत्र में आरोप लगाया कि यदि समय रहते आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई नहीं की गई तो उनके परिवार को दोबारा नुकसान पहुंचाया जा सकता है. वही पीड़ितों कहना है कि घटना की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि हमें न्याय मिल सके और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो. 

और पढे़ं: हेलमेट नहीं, होश नहीं... चलती स्कूटी पर नहाता रहा युवक, वीडियो वायरल होते ही मचा बवाल

उत्तर प्रदेश की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें  UP News और पाएं  UP Breaking News in Hindi   हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

TAGS

jalaun news

Trending news

jalaun news
परिवार ही बना दुश्मन! पति-पत्नी पर हमला, पीड़ित बोले- पुलिस ने भी नहीं दिया साथ
Jhansi News
हेलमेट नहीं, होश नहीं...चलती स्कूटी पर नहाता रहा युवक, वीडियो वायरल होते ही मचा बवाल
Banda temperature
Explainer: क्यों जल रहा बांदा? क्या इंसानी गलतियों ने इसे बना दिया 'भट्ठी'?
Sonbhadra News
9 साल की मासूम से दुष्कर्म के प्रयास में कोर्ट का बड़ा फैसला, दोषी को 20 साल की कैद
Hardoi News
हरदोई भाजपा में जुबानी जंग तेज, नितिन अग्रवाल की चुनौती पर राजाबक्स सिंह का पलटवार
Bundelkhand Weather Today
आग बन गया बुंदेलखंड! 47°C की तपिश से इंसान ही नहीं, मशीनें भी हुईं बेहाल
azam khan
आजम खान को तगड़ा झटका! रामपुर की MP-MLA कोर्ट का बड़ा फैसला, बेटे को भी राहत नहीं
Mahoba Mangargarh Port
'बुंदेलखंड के कश्मीर' में बड़ी साजिश! मंगलगढ़ किले से तोप चुराने का सनसनीखेज खुलासा
balrampur news
‘हर रात मौत का डर…’ बलरामपुर में तेंदुए का आतंक, पालतू जानवरों को बना रहा शिकार!
new vidhan bhavan
यूपी में बनेगी नई विधानसभा, 245 एकड़ में 100 करोड़ की लागत से तैयार होगी बिल्डिंग