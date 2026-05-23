जालौन में परिवार ही बना दुश्मन! पति-पत्नी पर बेरहम हमला, पीड़ित बोले- पुलिस ने भी नहीं दिया साथ

जालौन/जितेन्द्र सोनी: उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में पारिवारिक विवाद के चलते पति-पत्नी पर जानलेवा हमला किए जाने का मामला सामने आया है. पीड़ित दंपति ने आरोप लगाया है कि परिवार के बड़े भाई सहित अन्य लोगों ने एक राय होकर उन पर लोहे की रॉड और डंडों से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया. घटना के बाद घायल अवस्था में दोनों ने थाना पहुंचकर पुलिस को शिकायत पत्र दिया, लेकिन अब पीड़ितों ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े किए हैं.

कहां की है ये घटना?

दरअसल, ये घटना डकोर थाना क्षेत्र के चिल्ली गांव की बताई जा रही है. पीड़ित पति-पत्नी का आरोप है कि बीते 20 मई को परिवार के लोगों ने पुरानी रंजिश और घरेलू विवाद को लेकर उनके साथ बेरहमी से मारपीट की. हमले में दोनों को गंभीर चोटें आईं. आसपास के लोगों ने बीच-बचाव कर किसी तरह उनकी जान बचाई. इसके बाद दोनों ने डकोर थाना पहुंचकर पूरी घटना की जानकारी देते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की थी.

हालांकि पीड़ित दंपति का कहना है कि थाना पुलिस ने उनके मूल शिकायती पत्र को बदलवा दिया और गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के बजाय मामूली धाराओं में केस दर्ज कर आरोपियों को बचाने का प्रयास किया. पीड़ितों ने पुलिस पर आरोपी पक्ष से मिलीभगत का भी गंभीर आरोप लगाया है. पीड़ित पति-पत्नी ने मामले में निष्पक्ष कार्रवाई और न्याय की मांग को लेकर पुलिस अधीक्षक जालौन से गुहार लगाई है.

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उन्होंने एसपी को दिए शिकायती पत्र में आरोप लगाया कि यदि समय रहते आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई नहीं की गई तो उनके परिवार को दोबारा नुकसान पहुंचाया जा सकता है. वही पीड़ितों कहना है कि घटना की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि हमें न्याय मिल सके और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो.

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