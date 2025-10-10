रहस्यमयी बीमारी से दादा-पोती की मौत! जालौन में एक ही परिवार में बिगड़ी चार लोगों की तबीयत

जितेन्द्र सोनी/जालौन: उत्तर प्रदेश के जालौन में एक ही परिवार में विचित्र बीमारी के चलते दादा-पोती की मौत हो गई. वहीं, इससे पहले दादी व पोते की हालत बिगड़ने पर उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. घटना के बाद प्रसाशनिक महकमे में हड़कंप मच गया. स्वास्थ्य टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की. वहीं, डीएम-एसपी ने मौके का मुआयना कर पीड़ित परिवार का हाल जाना.

यह है पूरा मामला

जानकारी के मुताबिक, यह पूरा मामला चुर्खी थाना क्षेत्र के हथनौरा गांव का है. यहां के रहने वाले दीपू दिल्ली में रहकर प्राइवेट कंपनी में काम करता है. गांव में उसके पिता शिवकुमार, मां सुशीला देवी, पत्नी सुनीता देवी, बेटी मोना व बेटा तरुण गांव में रहते हैं. गुरुवार की रात बेटी मोना को उल्टी दस्त होने लगी तो परिजनों ने उसका गांव के डॉक्टर से इलाज करवा दिया. सुबह जब वह शौच क्रिया के लिए गई थी तभी उसकी शौचालय में ही मौत हो गई. परिजनों ने उसे पड़ा देखा तो घर में कोहराम मच गया.

दादा और दादी की भी तबीयत बिगड़ी

जानकारी पर कुछ देर बाद दादा शिवकुमार की भी मौत हो गई. बताया कि उन्हें भी उल्टी दस्त की समस्या थी. कुछ देर बाद दादी सुशीला देवी व पौत्र तरुण की भी हालत बिगड़ने लगी. इस पर परिजन नाती तरुण की गंभीर हालत देखते हुए से मेडिकल कॉलेज लेकर आए. वहीं महिला को कालपी सीएचसी में भर्ती कराया. डीएम राजेश कुमार पांडे एसपी डॉक्टर दुर्गेश कुमार मौके पर पहुंचे और डॉक्टर से जानकारी ली. डॉक्टर ने बताया कि फूड पॉइजनिंग के कोई लक्षण नहीं मिले हैं. बच्चे को उल्टी दस्त की समस्या है. फिलहाल गांव में स्वास्थ्य टीम को भेज दिया गया है जो जांच कर रही है.

