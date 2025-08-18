Jalaun News: गुस्से में अंधा बना पिता...जालौन में दो बेटियों संग यमुना में लगाई छलांग
Jalaun News: गुस्से में अंधा बना पिता...जालौन में दो बेटियों संग यमुना में लगाई छलांग

Jalaun News: जालौन में पत्‍नी से विवाद के बाद पिता अपनी तीन बेटियों को लेकर यमुना नदी पर बने पुल पर पहुंच गया. बड़ी बेटी किसी तरह जान बचाकर भाग निकली, लेकिन पिता ने दो बेटियों को यमुना में फेंक खुद भी छलांग लगा दी.  

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Amitesh Pandey |Last Updated: Aug 18, 2025, 06:11 PM IST
जितेन्द्र सोनी/जालौन: यूपी के जालौन में सोमवार को पत्‍नी से लड़ाई के बाद एक बाप ने अपनी दो बेटियों को यमुना नदी में फेंक कर खुद भी छलांग लगा दिया. बड़ी बेटी किसी तरह बचकर भाग निकली. छोटी बेटी की तलाश जारी है. पुलिस गोताखोरों की मदद से सर्च अभियान चला रही है.   

यह है पूरा मामला 
यह पूरा मामला रामपुरा थाना क्षेत्र के मढ़ेपुरा गांव का है. गांव निवासी रज्जन ने सोमवार सुबह बाइक से अपनी तीन बेटियों सुनैना (6), अला (4) और छोटी (2) को लेकर जूहिका पुल पहुंचा. पहले उसने अला और छोटी को नदी में फेंक दिया, जब बड़ी बेटी सुनैना को फेंकने लगा तो वह हाथ छुड़ाकर भाग गई. दोनों बच्चियों को फेंकने के बाद रज्जन ने भी यमुना में छलांग लगा दी. देखते ही देखते तीनों तेज बहाव में बह गए. मौके पर अफरा-तफरी मच गई. 

जन्‍माष्‍टमी पर फोन किया पत्‍नी ने नहीं उठाया
घटना की सूचना मिलते ही सीओ माधौगढ़ अंबुज सिंह, तहसीलदार गौरव कुमार और थानाध्यक्ष रामपुरा रजत कुमार सिंह पुलिस बल व गोताखोरों के साथ मौके पर पहुंचे थे. तीनों की तलाश जारी रही, लेकिन किसी का कुछ पता नहीं चल सका है. 
पुलिस जांच में सामने आया कि रज्जन का पत्नी से विवाद चल रहा था. पत्नी कुछ दिन पहले मायके चली गई थी. जन्माष्टमी पर भी उसने पत्नी को फोन कर बुलाया, लेकिन वह नहीं लौटी. इसी से नाराज होकर उसने यह कदम उठाया. 

सोमवार सुबह भी हुआ था विवाद 
एसपी डा. दुर्गेश कुमार ने बताया कि रज्‍जन का अपनी पत्नी से सोमवार सुबह को भी विवाद हो गया था. कहासुनी के बाद पत्नी मायके चली गई. इधर, गुस्सा कर पति अपनी दो मासूम बेटियों के साथ जुही गांव के पास यमुना नदी पर बने पुल पर पहुंचा और दोनों बेटियों को गोदी में लेकर छलांग लगा दी. 

गुस्से में अंधा बना पिता...जालौन में दो बेटियों संग यमुना में लगाई छलांग
