'पीटा, लूटा और जूतों की माला पहनाई...' जालौन के पूर्व प्रधान का दर्द, न्याय न मिला तो आत्मदाह की चेतावनी

पीड़ित का कहना है कि उसकी किसी से व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं थी. उसके अनुसार, यह विवाद ग्राम पंचायत से जुड़े एक मामले और उस संबंध में हो रही बैठकों के कारण पैदा हुआ. उसने दावा किया कि पहले भी उसे कई बार धमकियां मिल चुकी थीं. इस संबंध में उसने पहले भी पुलिस को शिकायत दी थी, जिस पर रिपोर्ट दर्ज हुई थी, लेकिन इसके बावजूद आरोपी उसे लगातार डराने-धमकाने का प्रयास कर रहे हैं. पीड़ित ने प्रशासन से अपील करते हुए कहा कि उसे और उसके परिवार को सुरक्षा प्रदान की जाए तथा पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए. अन्यथा वह आत्मदाह के लिए मजबूर होगा.