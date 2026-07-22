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'पीटा, लूटा और जूतों की माला पहनाई...' जालौन के पूर्व प्रधान का दर्द, न्याय न मिला तो आत्मदाह की चेतावनी

जालौन में पूर्व प्रधान को रास्ते में रोककर मारपीट, मोबाइल, सोने की चेन, अंगूठी और नकदी लूटने का आरोप लगाया है. पीड़ित का दावा है कि उसे फार्महाउस ले जाकर दोबारा पीटा गया, जूतों की माला पहनाकर अपमानित किया गया और वीडियो वायरल करने की धमकी दी गई.

Written ByZee Media BureauEdited ByShailesh Yadav
Published: Jul 22, 2026, 07:24 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 07:24 PM IST
'पीटा, लूटा और जूतों की माला पहनाई...' जालौन के पूर्व प्रधान का दर्द, न्याय न मिला तो आत्मदाह की चेतावनी
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाता

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