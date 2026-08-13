/जालौन में प्यार का खौफनाक अंजाम! संदूक में छिपा मिला जीजा, पीटकर प्रेमी जोड़े को गांव में घुमाने का आरोप

जालौन/जितेन्द्र सोनी: उत्तर प्रदेश के जालौन में प्रेम प्रसंग को लेकर उस समय हड़कंप मच गया. जब 45 वर्षीय जीजा को घर वालों ने सलहज की संदूक में छिपा पकड़ा. सलहज के घर में उसका कथित प्रेमी जीजा बक्से के अंदर छिपा मिला. युवक के पकड़े जाने के बाद महिला के परिजन इस कदर आक्रोशित हो गए कि उन्होंने उसके साथ जमकर पिटाई की. घटना के बाद महिला और युवक को गांव में घुमाए जाने का भी मामला सामने आया है. इस पूरे घटनाक्रम के अब तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. वीडियो में युवक के साथ जमकर मारपीट की जा रही है साथ ही दोनों को गांव में घुमाया भी गया.