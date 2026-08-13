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जालौन में प्यार का खौफनाक अंजाम! संदूक में छिपा मिला जीजा, पीटकर प्रेमी जोड़े को गांव में घुमाने का आरोप

जालौन में कथित प्रेम प्रसंग को लेकर हंगामा हो गया. आरोप है कि सलहज से मिलने पहुंचा 45 वर्षीय जीजा परिजनों के डर से संदूक में छिप गया, लेकिन तलाशी के दौरान पकड़ा गया.

Written ByZee Media BureauEdited ByShailesh Yadav
Published: Aug 13, 2026, 06:27 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 06:27 PM IST
जालौन में प्यार का खौफनाक अंजाम! संदूक में छिपा मिला जीजा, पीटकर प्रेमी जोड़े को गांव में घुमाने का आरोप
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाता

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