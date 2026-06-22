बाजार दर बनाम सरकारी रेट का अंतर

किसानों का मुख्य आरोप है कि प्रशासन द्वारा तय किया गया मुआवजा उनकी जमीन के वास्तविक बाजार मूल्य से बहुत कम है. किसानों के अनुसार, पिछले करीब नौ वर्षों से क्षेत्र में सर्किल रेट को उतनी गति से नहीं बढ़ाया गया है, जितनी तेजी से जमीनों की कीमतें बढ़ी हैं। उनका दावा है कि वर्तमान में उनकी भूमि का बाजार मूल्य लगभग 30 लाख रुपये प्रति एकड़ तक पहुंच चुका है, लेकिन प्रशासन द्वारा घोषित मुआवजा इस राशि के मुकाबले काफी कम है.