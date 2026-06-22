राज्य चुनें
जालौन न्यूज/जितेन्द्र सोनी: उत्तर प्रदेश के जालौन में प्रस्तावित लिंक एक्सप्रेस-वे परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया ने स्थानीय किसानों की चिंताएं बढ़ा दी हैं. काबिलपुरा, तिमरो और फूलपुरा समेत कई गांवों के किसान वर्तमान में मिल रहे मुआवजे की राशि से असंतुष्ट हैं. इस संबंध में किसानों ने जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडेय को ज्ञापन सौंपकर भूमि के सर्किल रेट में संशोधन और पुनर्मूल्यांकन की पुरजोर मांग की है.
बाजार दर बनाम सरकारी रेट का अंतर
किसानों का मुख्य आरोप है कि प्रशासन द्वारा तय किया गया मुआवजा उनकी जमीन के वास्तविक बाजार मूल्य से बहुत कम है. किसानों के अनुसार, पिछले करीब नौ वर्षों से क्षेत्र में सर्किल रेट को उतनी गति से नहीं बढ़ाया गया है, जितनी तेजी से जमीनों की कीमतें बढ़ी हैं। उनका दावा है कि वर्तमान में उनकी भूमि का बाजार मूल्य लगभग 30 लाख रुपये प्रति एकड़ तक पहुंच चुका है, लेकिन प्रशासन द्वारा घोषित मुआवजा इस राशि के मुकाबले काफी कम है.
व्यावसायिक महत्व और भविष्य का संकट
किसानों ने इस बात पर जोर दिया है कि उनकी जमीनें बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे और प्रस्तावित लिंक एक्सप्रेस-वे के अत्यंत निकट स्थित हैं. इन परियोजनाओं के कारण यह क्षेत्र व्यावसायिक और औद्योगिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है. किसानों का तर्क है कि जब भविष्य में यह जमीन औद्योगिक हब के रूप में विकसित होगी, तो इसकी कीमत अभी की तुलना में कई गुना अधिक होगी। ऐसे में पुरानी दरों पर मुआवजा देना उनके साथ अन्याय है.
भूमिहीन होने का डर
किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि उन्हें न्यायसंगत मुआवजा नहीं मिला, तो वे न केवल अपनी पैतृक जमीन खो देंगे, बल्कि उन्हें दूसरी जगह वैसी ही जमीन खरीदने में भी भारी कठिनाई होगी. इससे उनके परिवारों के सामने भूमिहीन होने और आजीविका का संकट खड़ा हो सकता है.
प्रशासन की भूमिका
जिलाधिकारी को सौंपे गए ज्ञापन के माध्यम से किसानों ने मांग की है कि अधिग्रहण प्रक्रिया को फिलहाल रोककर पूरी भूमि का फिर से मूल्यांकन किया जाए. उन्होंने प्रशासन से आग्रह किया है कि वर्तमान बाजार दरों के अनुसार मुआवजा तय किया जाए ताकि उन्हें आर्थिक नुकसान न उठाना पड़े.
उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें ! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास,क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !