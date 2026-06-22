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जालौन लिंक एक्सप्रेस-वे: मुआवजे की कम दरों से किसानों में आक्रोश, पुनर्मूल्यांकन की मांग

Jalaun News : जालौन में प्रस्तावित लिंक एक्सप्रेस-वे परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया ने स्थानीय किसानों की चिंताएं बढ़ा दी हैं. काबिलपुरा, तिमरो और फूलपुरा समेत कई गांवों के किसान वर्तमान में मिल रहे मुआवजे की राशि से असंतुष्ट हैं.

Written ByJyoti Kumari
Published: Jun 22, 2026, 02:46 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 02:46 PM IST
जालौन लिंक एक्सप्रेस-वे: मुआवजे की कम दरों से किसानों में आक्रोश, पुनर्मूल्यांकन की मांग

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