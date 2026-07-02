अकेली महिला का घर में मिला खून से लथपथ शव, सिर पर गहरी चोट के निशान, जांच में जुटी पुलिस

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जालौन/जितेंद्र सोनी: जालौन जिले के रामपुरा थाना क्षेत्र के जायघा गांव में एक 50 वर्षीय महिला की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई. गुरुवार सुबह महिला का रक्तरंजित शव घर के आंगन में पड़ा मिलने के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल है. प्रारंभिक जांच में हत्या की आशंका जताई जा रही है. सूचना मिलने पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची तथा घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने का काम शुरू किया.
सिर पर भारी वस्तु से वार कर हत्या की आशंका
पुलिस के अनुसार मृतका की पहचान मीना देवी (50) पत्नी स्वर्गीय कल्लू सिंह राजावत के रूप में हुई है. वह अपने घर में अकेली रहती थीं. बताया जा रहा है कि बुधवार रात वह रोज की तरह घर के बाहर चारपाई पर सो रही थीं. इसी दौरान किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनके सिर पर किसी भारी वस्तु से कई वार किए, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई.
घटना इतनी भयावह थी कि घटनास्थल पर काफी मात्रा में खून फैला हुआ मिला. गुरुवार सुबह जब देर तक महिला की कोई गतिविधि दिखाई नहीं दी तो पड़ोसियों को संदेह हुआ. पास जाकर देखने पर महिला का शव लहूलुहान अवस्था में पड़ा मिला, जिसके बाद ग्रामीणों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी.
गुजरात में काम करते हैं दोनों बेटे
जानकारी के मुताबिक मृतका के दो बेटे हैं, जो गुजरात के अंकलेश्वर में टाइल्स लगाने का काम करते हैं. पुलिस ने परिजनों से संपर्क कर घटना की जानकारी दे दी है. बड़े बेटे देवेंद्र सिंह के गुजरात से गांव के लिए रवाना होने की सूचना है. परिवार की ओर से तहरीर मिलने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
फॉरेंसिक टीम ने जुटाए साक्ष्य
घटना की सूचना मिलते ही क्षेत्राधिकारी अंबुज यादव, थाना प्रभारी शिव प्रकाश सिंह तथा पुलिस बल मौके पर पहुंचा. पुलिस ने घटनास्थल की घेराबंदी कर जांच शुरू की और आवश्यक साक्ष्य एकत्र किए. इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया.
पुलिस सभी संभावित पहलुओं की कर रही जांच
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए हर पहलू से जांच की जा रही है. शुरुआती स्तर पर व्यक्तिगत रंजिश, लूटपाट अथवा परिचित व्यक्ति की संलिप्तता सहित विभिन्न संभावनाओं को ध्यान में रखकर पड़ताल की जा रही है.
पुलिस ने बताया
क्षेत्राधिकारी अंबुज यादव ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और परिजनों की तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. पुलिस का दावा है कि मामले का शीघ्र खुलासा कर आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा. इस घटना के बाद पूरे जायघा गांव में शोक और भय का माहौल बना हुआ है.