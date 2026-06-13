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गिरफ्तारी तक नहीं होगा अंतिम संस्कार; महिला की मौत के 24 घंटे में चार आरोपी गिरफ्तार, खून से सनी ईंट बरामद

jalaun News: जालौन जिले में गैर-इरादतन हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चार फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त खून से सनी ईंट भी बरामद की गई.

Written ByZee Media BureauEdited By:Shailesh Yadav
Published: Jun 13, 2026, 03:01 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 03:01 PM IST
गिरफ्तारी तक नहीं होगा अंतिम संस्कार; महिला की मौत के 24 घंटे में चार आरोपी गिरफ्तार, खून से सनी ईंट बरामद
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाता

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