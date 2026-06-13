राज्य चुनें
जालौन/जितेन्द्र सोनी: उत्तर प्रदेश के जालौन में कदौरा थाना पुलिस ने गैर-इरादतन हत्या के एक मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए चार फरार अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त खून से सनी ईट भी बरामद की गई. पुलिस ने चारों अभियुक्तों को न्याय हिरासत में जेल भेज दिया है. वहीं मृतक महिला के परिजन कार्रवाई को लेकर अंतिम संस्कार नहीं कर रहे थे. जब पुलिस ने नामजद अभियुक्त की गिरफ्तारी कर ली. तब जाकर 24 घंटे बीत जाने के बाद परिजनों ने अंतिम संस्कार किया.
कब का है ये मामला?
बता दें कि यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक जालौन विनय कुमार सिंह के दिशा निर्देश पर अपर पुलिस अधीक्षक ईशान सोनी के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान के तहत की गई. जानकारी के मुताबिक पूरा मामला 12 जून का है. यहां कदौरा थाना में वादी लालाराम ने तहरीर देकर बताया था कि आरोपियों ने उसकी पत्नी कमला, पुत्र वीरेंद्र, रोहित, बहू शशिप्रभा एवं नाती अंकित के साथ गाली-गलौज और मारपीट की. इस दौरान शशिप्रभा के सिर पर पत्थर लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गईं.
उन्हें मेडिकल कॉलेज, झांसी में भर्ती कराया गया, जहाँ उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई. इस मामले में कदौरा थाना में मुकदमा दर्ज किया गया था. मामले की जांच के दौरान फरार चल रहे चारों अभियुक्तों की तलाश की जा रही थी. 12 जून की रात्रि थाना कदौरा पुलिस टीम ने नाकाबंदी/चेकिंग के दौरान इन्हें हिरासत में लिया.
गिरफ्तार अभियुक्त में रामपाल पुत्र होरीदीन, उम्र 57 वर्ष, दयाराम पुत्र होरीदीन, उम्र 55 वर्ष, हलकू उर्फ विजय पुत्र रामविलास, उम्र 38 वर्ष, बबलू पुत्र रामविलास, उम्र 45 वर्ष, शामिल हैं. पुलिस ने इनकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त एक आलाकत्ल एवं रक्तरंजित ईट बरामद की है. वही अपर पुलिस अधीक्षक ईशान सोनी ने बताया कि सभी अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. पुलिस मामले में आगे की जांच कर रही है.
उत्तर प्रदेश की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं UP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!