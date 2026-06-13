कब का है ये मामला?

बता दें कि यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक जालौन विनय कुमार सिंह के दिशा निर्देश पर अपर पुलिस अधीक्षक ईशान सोनी के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान के तहत की गई. जानकारी के मुताबिक पूरा मामला 12 जून का है. यहां कदौरा थाना में वादी लालाराम ने तहरीर देकर बताया था कि आरोपियों ने उसकी पत्नी कमला, पुत्र वीरेंद्र, रोहित, बहू शशिप्रभा एवं नाती अंकित के साथ गाली-गलौज और मारपीट की. इस दौरान शशिप्रभा के सिर पर पत्थर लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गईं.