जालौन की जनता का क्या है मूड? 2027 चुनाव में ये मुद्दे रहेंगे हावी, समझें सियासी गठित

जितेन्द्र सोनी/जालौन: आगामी 2027 विधासभा चुनाव को लेकर सियासी गलियारे में हलचल तेज हो गई है. ऐसे में तमाम नेताओं की बयानबाजी से राजनीति गरमा चुकी है. कभी पिछड़ा माने जाने वाला बुंदेलखंड को लेकर योगी सरकार ने विकास का रास्ता साफ कर दिया है. नमामि गंगे से लेकर इंफ्रा सेक्टर में भी तमाम योजनाएं संचालित की जा रही है. इसके अलावा यहां की जनता के कुछ अहम जमीनी मुद्दे हैं. इसी को जानने के लिए जी न्यूज की टीम ने खास प्रोगाम 'चुनावी चाय आपकी राय' पर लोगों से बातचीत की.