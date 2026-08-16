जालौन की जनता का क्या है मूड? 2027 चुनाव में ये मुद्दे रहेंगे हावी, समझें सियासी गठित

राज्य चुनें
जितेन्द्र सोनी/जालौन: आगामी 2027 विधासभा चुनाव को लेकर सियासी गलियारे में हलचल तेज हो गई है. ऐसे में तमाम नेताओं की बयानबाजी से राजनीति गरमा चुकी है. कभी पिछड़ा माने जाने वाला बुंदेलखंड को लेकर योगी सरकार ने विकास का रास्ता साफ कर दिया है. नमामि गंगे से लेकर इंफ्रा सेक्टर में भी तमाम योजनाएं संचालित की जा रही है. इसके अलावा यहां की जनता के कुछ अहम जमीनी मुद्दे हैं. इसी को जानने के लिए जी न्यूज की टीम ने खास प्रोगाम 'चुनावी चाय आपकी राय' पर लोगों से बातचीत की.
पहले जान लेते हैं जालौन का सियासी समीकरण
चुनावी जातीय समीकरण की बात करें तो जालौन लोकसभा सीट अनुसूचित जातियों (SC) के लिए आरक्षित है. यहां दलित मतदाता सबसे बड़ा वोट बैंक हैं. हालांकि, पिछड़ी और अल्पसंख्यक जातियां भी यहां निर्णायक भूमिका निभाती हैं.
सियासी दांव समझने के लिए ये आंकड़े अहम
अनुसूचित जाति (एससी): सबसे बड़ा ब्लॉक (27% से 35 लाख मतदाता). इसमें जाटव, कोरी, बाल्मीकि, पासी, अहिरवार जैसे समुदाय शामिल हैं.
अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी)
यादव: लगभग 52,000 मतदाता
कुशवाहा (मौर्य, शाक्य): लगभग 70,000 मतदाता
लोधी, कुर्मी और निषाद: 45,000-50,000 मतदाता
सामान्य वर्ग (जनरल)
ब्राह्मण: लगभग 1.25 लाख मतदाता
क्षत्रिय/ठाकुर: लगभग 80,000 मत, जिसमें राठौर प्रमुख हैं
वैश्य: लगभग 70,000 मतदाता
अल्पसंख्यक (मुस्लिम): लगभग 90,000 मतदाता (कुल आबादी का 9.5-10%)
2024 लोकसभा के नतीजे
सपा गठबंधन को जीत मिली. नारायण दास अहिरवार (सपा) ने 5,30,180 वोट (46.96%) लेकर जीत दर्ज की. वहीं, बीजेपी के भानु प्रताप सिंह वर्मा 4,76,282 वोट (42.19%) से दूसरे स्थान पर रहे.
'PDA' फॉर्मूला कितना कारगर?
सपा-कांग्रेस ने पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक फॉर्मूले के तहत यादव-मुस्लिम समीकरण को साधा. इससे अनुसूचित जाति के वोटों का बंटवारा करने में कामयाबी मिली. वहीं, बीजेपी परंपरागत रूप से कुशवाहा, लोधी, कुर्मी और सामान्य वर्ग (ब्राह्मण-क्षत्रिय) पर निर्भर रही है. साथ ही दलितों के एक बड़े वर्ग (विशेषकर कोरी) में भी उसकी पैठ है. बसपा की स्थिति की बात करें तो एक समय की ताकतवर बसपा का वोट प्रतिशत 2024 में घटकर लगभग 8.8% रह गया, जो यहां दलित वोटों के बंटवारे को साफ दिखाता है.
पुराने और नए समीकरण
2024 के नतीजों ने यह साफ कर दिया कि दलित वोटों का एकजुट होना अब जरूरी नहीं रह गया है. पिछले चुनावों में बीजेपी 50% से अधिक वोट हासिल कर जीत रही थी, लेकिन इस बार मुद्दों और गठबंधन के सहारे 'PDA' ने बाजी मार ली.
उत्तर प्रदेश की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं UP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!