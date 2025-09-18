जालौन में प्रदीप हत्याकांड में 30 साल बाद दर्ज हुई FIR, न्याय की आस में टूट गई पिता की सांसें
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2926814
Zee UP-Uttarakhandझांसी

जालौन में प्रदीप हत्याकांड में 30 साल बाद दर्ज हुई FIR, न्याय की आस में टूट गई पिता की सांसें

Jalaun News:  जालौन में एक हत्याकांड मामले में 30 साल बाद कोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज की गई है. बेटे की हत्या में इंसाफ के लिए पिता ने पूरी जिंदगी कानूनी लड़ाई लड़ी लेकिन न्याय मिलने से पहले ही उन्होंने दम तोड़ दिया.

Edited By:  Shailjakant Mishra|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 18, 2025, 11:43 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Jalaun News
Jalaun News

Jalaun Pradeep murder case: उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में 30 साल पहले हुई एक युवक की हत्या के मामले में मंगलवार को कोटरा थाने में 7 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है. लेकिन, न्याय की आस में थाने और कोर्ट के चक्कर काटते-काटते पिता ने दम तोड़ दिया. हत्याकांड के दो आरोपियों की भी मौत हो चुकी है. 

कोर्ट ने दिया आदेश
27 साल पहले भी निचली अदालत ने कोटरा पुलिस को आदेश दिए थे, लेकिन रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई. इस दौरान पत्रावली भी गायब हो गई. युवक के छोटे भाई ने हाईकोर्ट में पैरवी की. हाईकोर्ट के हस्तक्षेप पर निचली कोर्ट ने 10 सितंबर को संबंधित थानाध्यक्ष को हत्या की रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश दिया. साथ ही गायब पत्रावली मामले की जांच करने के भी आदेश दिए हैं.

1995 का मामला
दरअसल, कोंच कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला सुभाष नगर निवासी उमाशंकर बाजपेई ने कोटरा थाना पुलिस को अक्तूबर 1995 में तहरीर दी थी. इसमें बताया था कि उसका पुत्र प्रदीप कुमार बाजपेई (22) मोहल्ले में रहने वाले उसके मौसेरे भाई कुलदीप नारायण, प्रेम नारायण सौनकिया, श्याम नारायण के साथ 5 अक्टूबर 1995 की सुबह डीसीएम से प्रतिमा विसर्जन के लिए सैदनगर स्थित बेतवा नदी पर गया था. 

Add Zee News as a Preferred Source

डुबाकर मारने का आरोप
शाम को विसर्जन के बाद रिश्तेदार श्रीराम, राकेश, देवेश, प्रेम नारायण, कुलदीप नारायण, अनिल कुमार, अनूप कुमार ने उसके पुत्र को जान से मारने की साजिश बनाई. यह लोग उसके पुत्र को नदी में ले गए और उसको डुबाकर मार दिया. वह मदद के लिए चिल्लाया भी लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ. इस वारदात को कई लोगों ने देखा भी था. पीड़ित ने आरोप लगाया था कि उसकी जमीन हड़पने के लिए इन लोगों ने ऐसा किया है. उसके पुत्र का शव भी नहीं मिल पाया था.

पीड़ित ने पुलिस पर लगाए ये आरोप
वही, पीड़ित का आरोप है कि तहरीर लेने के भी पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की थी. इस पर उसने तत्कालीन एसपी आरपी सिंह को सात अक्तूबर 1995 को प्रार्थना पत्र भी दिया था. एसपी ने थानाध्यक्ष को रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई के आदेश दिए थे. इसके बाद भी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई. परेशान होकर पीड़ित ने कोर्ट में वाद दायर किया था.

पीड़ित ने दायर की याचिका
कोर्ट ने 14 अक्तूबर 1998 को रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए थे. कोर्ट के आदेश के बाद भी पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की. यहीं नहीं कोर्ट से भेजी गईं पत्रावली भी गायब हो गईं. कार्रवाई न होने से परेशान पीड़ित ने हाईकोर्ट में रिपोर्ट दर्ज न होने व गायब पत्रावली का हवाला देते हुए रिट याचिका दायर की थी.

वादी की 2021 में मौत
इसी दौरान वादी की वर्ष 2021 में मौत हो गई. वादी के पुत्र देवेंद्र बाजपेई मुकदमे की पैरवी करते हुए हाईकोर्ट पहुंचे. वहीं आरोपी देवेश की 1996 और प्रकाश की 2007 में बीमारी से मौत हो गई. इधर, हाईकोर्ट ने पूर्व में दिए गए आदेश की पत्रावली पर संज्ञान लेते हुए 18 जून 2025 को जनपद न्यायाधीश को आदेश दिया था कि गायब रिकॉर्ड की जांच कराकर रिपोर्ट भेजें. 

10 सितंबर को हुई सुनिवाई, कोर्ट ने दिए FIR  दर्ज करने के आदेश
10 सितंबर को न्यायिक मजिस्ट्रेट शिंजिनी यादव के कोर्ट में सुनवाई हुई. इसमें उन्होंने पूर्व में आदेशित पत्रावली के आधार पर हाईकोर्ट के दिशा निर्देश का पालन करते हुए थाना कोटरा पुलिस को सातों आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए हैं. अपर पुलिस अधीक्षक जालौन प्रदीप कुमार वर्मा कोर्ट के आदेश पर सातों आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है. जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी.

 

TAGS

jalaun news

Trending news

Rishikesh news
ऋषिकेश के सरकारी अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं पर खड़े हुए सवाल, डॉक्टर-स्टॉफ की कमी
Mahoba news
महोबा में बड़ा फर्जीवाड़ा, वन विभाग की जमीन को अपना बता कराया प्रधानमंत्री फसल बीमा
up crime
UP में ताबड़तोड़ एनकाउंटर, इन जिलों में गूंजी गोलियों की तड़तड़ाहट,कई बदमाश गिरफ्तार
Jhansi
पटका फिर गर्दन पर ब्लेड से वार, झांसी में बीच सड़क पत्नी के खून का प्यासा हुआ पति
retired deputy director
रिटायर्ड डिप्टी डायरेक्टर से ठगी, CBI-IPS अफसर बनकर लगा दिया 1.70 करोड़ का चूना
Prayagraj accident news
बाइक से सैर पर निकले दोस्त, फिर खंभे से टकराए,बाइक-स्कूटी की टक्कर से हुआ बड़ा हादसा
Varanasi Rain Alert
मॉनसून की विदाई से पहले बरस रहे बदरा, काशी में झमाझम बारिश का येलो अलर्ट जारी
cloudburst in Chamoli
चमोली में बादल फटने से भयंकर तबाही, 6 घर धराशायी, 10 लोग लापता; उफान पर मोक्ष नदी
weather in uttarakhand
उत्तराखंड में फिर मंडरा रहा खतरा,देहरादून समेत इन जिलों में भयंकर बारिश का रेड अलर्ट
Gorakhpur News
दीपक हत्याकांड: फूंकने से पहले पकड़ी गई पिकअप का वीडियो सामने आया
;