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20 किलो की जगह 18 किलो राशन! जालौन में कोटेदार पर धांधली का आरोप, DM से शिकायत

Jalaun News: जालौन के रूरा सिरसा गांव में कोटेदार पर राशन कम तौलकर बांटने का आरोप लगा है. ग्राम प्रधान और 26 कार्डधारकों ने जिलाधिकारी से शिकायत कर जांच और लाइसेंस निरस्त करने की मांग की है.

Written ByZee Media BureauEdited By:Shailesh Yadav
Published: Jun 15, 2026, 03:16 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 03:16 PM IST
20 किलो की जगह 18 किलो राशन! जालौन में कोटेदार पर धांधली का आरोप, DM से शिकायत
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाता

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