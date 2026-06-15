जालौन/जितेन्द्र सोनी: उत्तर प्रदेश के जालौन के विकासखंड नदीगांव क्षेत्र के ग्राम पंचायत रूरा सिरसा की प्रधान जानकी देवी ने 26 कार्डधारकों के साथ जिलाधिकारी जालौन राजेश कुमार पांडेय को शिकायती पत्र सौंपकर गांव के कोटेदार शिववीर सिंह पर राशन वितरण में गंभीर अनियमितताओं और धांधली के आरोप लगाए हैं. प्रधान ने आरोप लगाया है कि कोटेदार पात्र लाभार्थियों को निर्धारित मात्रा से कम राशन वितरित कर रहा है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. जिससे ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है.