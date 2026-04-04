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जालौन में दर्दनाक सड़क हादसा, अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत, पुलिस जांच में जुटी

Jalaun road accident: उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जहां पर अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई, वहीं पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. 

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Apr 04, 2026, 01:50 PM IST
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Jalaun road accident
Jalaun road accident

जालौन/जितेन्द्र सोनी: जालौन कोतवाली क्षेत्र में शुक्रवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई. हादसा छिरिया-कमसेरा मार्ग पर उस समय हुआ, जब तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने सामने से आ रही बाइक को जोरदार टक्कर मार दी. दुर्घटना में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

मृतक के बारे में
जानकारी के मुताबिक, मृतक की पहचान रामनगर उरई निवासी सूर्यांश तिवारी (लगभग 25 वर्ष) पुत्र जितेंद्र तिवारी के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि सूर्यांश शुक्रवार रात उरई से बंगरा की ओर किसी निजी कार्यक्रम में शामिल होने जा रहा था. इसी दौरान छिरिया और कमसेरा गांव के बीच उसकी बाइक को तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी. 

मौके पर मची अफरा-तफरी
टक्कर इतनी जोरदार थी कि सूर्यांश गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़ा. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. आसपास मौजूद स्थानीय लोगों ने तुरंत मदद करते हुए घायल युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जालौन पहुंचाया. अस्पताल में डॉक्टरों ने घायल युवक का इलाज शुरू किया, लेकिन सिर और शरीर में गंभीर चोट लगने के कारण उसकी हालत लगातार बिगड़ती गई. काफी प्रयासों के बावजूद डॉक्टर उसे बचा नहीं सके और इलाज के दौरान ही सूर्यांश ने दम तोड़ दिया.

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पुलिस ने शव को भेजा पोस्टमार्टम के लिए
घटना की सूचना मिलते ही जालौन कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. वहीं अज्ञात वाहन की पहचान के लिए आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है. पुलिस का कहना है कि जल्द ही वाहन की पहचान कर चालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. 

परिवार में मचा कोहराम
वहीं सूर्यांश की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. स्थानीय लोगों ने भी इस हादसे पर दुख जताया और प्रशासन से सड़क पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है. पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और अज्ञात वाहन की तलाश जारी है. 

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