जालौन में दर्दनाक सड़क हादसा: तेज रफ्तार ट्रक ने चार लोगों को रौंदा, दो की मौत

Jalaun Road Accident News: जालौन जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. जिसमें दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए.
Jalaun News/जितेंद्र सोनी: उत्तर प्रदेश के जालौन में झांसी–कानपुर हाईवे पर शुक्रवार को दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. हाईवे किनारे पैदल चल रहे चार लोगों को तेज रफ्तार ट्रक ने रौंद दिया. हादसे में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए.
टक्कर के बाद ट्रक अनियंत्रित होकर हाईवे पर पलट गया, जिससे सड़क पर अफरा-तफरी मच गई और दोनों ओर लंबा जाम लग गया. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को एंबुलेंस की मदद से मेडिकल कॉलेज उरई में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है.
पुलिस ने क्षतिग्रस्त ट्रक को हटवाकर यातायात सुचारु कराया. यह हादसा एट कोतवाली क्षेत्र के झांसी–कानपुर हाईवे स्थित जखौली गांव के पास हुआ. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.
